Решетников увидел риск сокращения производства при сохранении курса рубля

Правительство рассматривает тему курса рубля в качестве ключевой, сохранение его нынешних показателей грозит сокращением производства, сказал Решетников. Курс рубля в конце июня укрепился максимально за семь лет

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Сохранение текущего курса рубля в течение нескольких ближайших месяцев при отсутствии определенности грозит сокращением инвестиций и сокращением объема производства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент РБК.

Министр рассказал, что у многих производств, даже ориентированных на экспорт, рентабельность при нынешнем курсе российской валюты стала отрицательной. Он сообщил, что бизнес ожидает определенности и «каких-то явных сигналов» от Центробанка и правительства страны. Тема курса рубля является для властей ключевой, заверил Решетников.

«Я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства. Я считаю, что это самый такой больной вопрос, которым правительство и ЦБ занимаются в первую очередь», — указал Решетников.

Решетников добавил, что Минфин предлагает бюджетное правило, которое заключается в сокращении расходов, после чего «с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс», указав, что в Минэке не видят в таких действиях решения сложившейся ситуации.

«Потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать вот этим дополнительным спросом курс. Мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию», — пояснил министр.

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Курс рубля упал в конце февраля, к 11 марта Банк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валюта укрепилась: по состоянию на 29 июня доллар торгуется по 50,3 руб., евро — 52,08 руб., эти показатели стали рекордно низкими за семь лет — с апреля 2015 года.



Причиной укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры стали обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование было отменено.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что более важной является предсказуемость курса рубля, а не его параметры. Центробанк настаивает на плавающем курсе рубля, указывая, что возвращение к прежним показателям курса российской валюты в нынешних условиях сделает его искусственным, что может привести к девальвации и зависимости России от кредитно-денежной политики других государств. «То есть мы привязываемся к валютам чужих стран, напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме», — пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.