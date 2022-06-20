ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса рубля приведет к потере независимости денежно-кредитной политики и импорту инфляции, заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин. Ранее о такой дискуссии сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России. Такое мнение высказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (РБК следил за трансляцией).

«Надо понимать, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики. Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу [денежно-кредитной политики] страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — отметил Заботкин.

Он напомнил, что Россия уже использовала такой подход в 2000-х и первой половине 2010-х, однако в нынешних условиях он несет определенные риски, связанные прежде всего с ростом инфляции.

«Те валюты, по отношению к которым привязывали курс мы в более ранней части нашей экономической истории и другие страны, — это резервные валюты — доллар, евро. Практически четыре десятилетия их покупательная способность была очень устойчивая, инфляция в этих странах была низкая. Сейчас это не так. Поэтому если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это тот вариант, который для нас неприемлем», — подчеркнул он.

Инфляция в России в мае в годовом выражении замедлилась до 17,1% по сравнению с 17,83% в апреле, сообщал Росстат. После рекордного более чем за 20 лет мартовского скачка в мае в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%, что стало минимальным значением для этого месяца за всю постсоветскую историю наблюдений. В США темп роста цен в мае составил 6% годовых, в еврозоне показатель побил исторический рекорд и достиг 8,1% годовых.

Маловероятным переход к политике таргетирования курса рубля посчитал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Думаю, что такое вряд ли рассматривается. Взятые ранее цели, которые ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованны, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что дискуссия о таргетировании курса рубля уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах.

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«У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций это хорошо. Отсюда дебаты», — сказал Белоусов.

По его словам, оптимальный курс рубля находится в диапазоне 70–80 руб. за доллар. Но на фоне валютных ограничений с начала мая курс доллара ушел ниже планки 70 руб., а 20 июня американская валюта в моменте стоила ниже 55,5 руб. (впервые с июля 2015 года).