Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля

Каждые 10 руб., на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в триллион рублей, говорит Силуанов. Минфин готов начать интервенции на рынке, чтобы ослабить курс, хотя против этого выступает ЦБ

Максим Решетников и Антон Силуанов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Правительство не исключает использования сверхдоходов от нефти и газа для валютных интервенций с целью стабилизации курса рубля, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на съезде РСПП, передает корреспондент РБК. Установившийся сейчас курс невыгоден для бюджета, напомнил он.

«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников. — РБК) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — рассказал Силуанов.

По данным, которые привел Силуанов, укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится российскому бюджету, по различным оценкам, от 130 млрд до 200 млрд руб. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — констатировал глава Минфина.

Силуанов напомнил, что снятие вводившихся весной ограничений значимого влияния на курс не оказало, что и вынуждает власти к участию в формировании курса на рыночных условиях. «Сняли все ограничения — влияния на курс нет. Стимулируем импорт — импорт не идет, условно говоря. Остается только следующее — участвовать на рынке либо ЦБ, либо Минфину. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблемый. Курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Теперь вопрос: кто еще может участвовать на рынке? Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту в ФНБ и так далее», — напомнил он.

Напрямую проводить валютные интервенции опасно из-за санкций, считает Силуанов, и как механизм контроля можно использовать «валюту дружественных стран». «Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы, чтобы влиять на курс, [инвестировать] в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы с долларом и евро, можно будет регулировать стоимость доллара и евро к рублю», — рассказал он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в то же время выступил против того, чтобы тратить бюджетные деньги на повышение спроса на валюту. Он предупредил, что это может привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали.

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«Минфин предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем на столько сократить расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать вот этим дополнительным спросом курс. Мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов еще более негативно повлияет на экономику», — сказал Решетников на съезде РСПП.

Центробанк также выступил против ослабления курса российской валюты: попытки достичь курса рубля, который был при старых условиях, приведут к тому, что он станет искусственным, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Риска дефляционной спирали, о котором говорит Решетников, она не видит. «Сейчас действительно последние недели у нас снижение идет цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Вот, называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта», — пояснила она.

Укрепление курса рубля невыгодно компаниям-экспортерам, доходы которых при этом сокращаются. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в середине июня называл комфортным для российской промышленности курс от 70 до 80 руб. за доллар. «55–60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — считает он.