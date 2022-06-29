Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Надежда — важный навык. Эти 6 правил помогут его прокачать Pro, 12:44
Стали известны версии причин пожара на Каширском шоссе в Москве Общество, 12:41
Лидер юношеской сборной России по волейболу перешла во французский клуб Спорт, 12:38
Станцию «Новаторская» Троицкой линии метро в Москве построили на 60% Город, 12:37
Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите Политика, 12:36
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 12:33
Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа Бизнес, 12:31
Тарпищев словами «не стоило возвращаться» оценил поражение Серены Уильямс Спорт, 12:30
Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Pro, 12:29
Набиуллина назвала риски попыток достичь «старого курса» рубля Экономика, 12:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:09
Как в Москве с помощью вертолета тушат крупный пожар в ангарах. Видео Общество, 12:08
Пользователи столкнулись с проблемой загрузки WhatsApp для компьютеров Технологии и медиа, 12:02
Риелторы назвали новостройки Москвы с самыми большими скидками Недвижимость, 12:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля

Каждые 10 руб., на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в триллион рублей, говорит Силуанов. Минфин готов начать интервенции на рынке, чтобы ослабить курс, хотя против этого выступает ЦБ
Доллар/Рубль USD/RUB ₽50,998 -1,55% Купить
Максим Решетников и Антон Силуанов
Максим Решетников и Антон Силуанов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Правительство не исключает использования сверхдоходов от нефти и газа для валютных интервенций с целью стабилизации курса рубля, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на съезде РСПП, передает корреспондент РБК. Установившийся сейчас курс невыгоден для бюджета, напомнил он.

«Я думаю, мы с Максимом Геннадьевичем (глава Минэкономразвития Максим Решетников. — РБК) готовы будем пожертвовать частью расходов. У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — рассказал Силуанов.

По данным, которые привел Силуанов, укрепление курса российской валюты на 1 руб. обходится российскому бюджету, по различным оценкам, от 130 млрд до 200 млрд руб. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — констатировал глава Минфина.

Силуанов напомнил, что снятие вводившихся весной ограничений значимого влияния на курс не оказало, что и вынуждает власти к участию в формировании курса на рыночных условиях. «Сняли все ограничения — влияния на курс нет. Стимулируем импорт — импорт не идет, условно говоря. Остается только следующее — участвовать на рынке либо ЦБ, либо Минфину. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблемый. Курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Теперь вопрос: кто еще может участвовать на рынке? Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту в ФНБ и так далее», — напомнил он.

Напрямую проводить валютные интервенции опасно из-за санкций, считает Силуанов, и как механизм контроля можно использовать «валюту дружественных стран». «Сейчас иностранная валюта токсична, но мы готовы, чтобы влиять на курс, [инвестировать] в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы с долларом и евро, можно будет регулировать стоимость доллара и евро к рублю», — рассказал он.

Силуанов оценил избыточную массу валюты, давящую на курс рубля
Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в то же время выступил против того, чтобы тратить бюджетные деньги на повышение спроса на валюту. Он предупредил, что это может привести к сжатию экономики и раскручиванию дефляционной спирали.

Читайте на РБК Pro
Pro
Засудить Apple или Netflix: как потребители бросают вызов гигантам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи

«Минфин предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем на столько сократить расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать вот этим дополнительным спросом курс. Мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов еще более негативно повлияет на экономику», — сказал Решетников на съезде РСПП.

Центробанк также выступил против ослабления курса российской валюты: попытки достичь курса рубля, который был при старых условиях, приведут к тому, что он станет искусственным, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Риска дефляционной спирали, о котором говорит Решетников, она не видит. «Сейчас действительно последние недели у нас снижение идет цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Вот, называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта», — пояснила она.

ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Укрепление курса рубля невыгодно компаниям-экспортерам, доходы которых при этом сокращаются. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в середине июня называл комфортным для российской промышленности курс от 70 до 80 руб. за доллар. «55–60 руб. за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — считает он.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Антон Силуанов курс рубля

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Белоусов назвал комфортный для России курс доллара
Экономика
Набиуллина заявила, что курс рубля должен оставаться свободно плавающим
Финансы
Силуанов оценил избыточную массу валюты, давящую на курс рубля
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter