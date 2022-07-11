Какие товары сильнее всего подорожали после обвала рубля в марте

За три месяца после начала военной спецоперации на Украине и сопровождавшего ее начало обвала рубля капуста в магазинах подорожала более чем в три раза. Резко выросли цены также на бытовую технику, автомобили и обручальные кольца

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В марте 2022 года сразу после начала военной спецоперации России на Украине курс рубля падал до исторических минимумов. Пик был зафиксирован 11 марта, когда официальный курс доллара, установленный Центробанком, составил 120,37 руб., евро — 132,95 руб. За две с небольшим недели после 23 февраля национальная валюта подешевела к доллару почти на 50% и на 46% — к евро. С тех пор российская валюта укрепилась: на 9 июля официальный курс доллара равнялся 61,3 руб., евро — 62 руб.

РБК изучил данные Росстата о 798 потребительских товарах и услугах, стоимость которых отслеживает официальная статистика, и составил топ-10 максимально подорожавших товаров в марте—мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как дорожали продукты

Следствием мартовского обвала рубля оказался трехкратный рост розничных цен на капусту — до 84,1 руб. за 1 кг. В предыдущие годы в те же самые месяцы Росстат такого резкого скачка не фиксировал. Весной запасы продукции всегда уменьшаются в преддверии нового урожая, но с марта по май 2022 года в России отмечался рост цен на овощи, который был связан не только с сезонным фактором, признает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ключевыми причинами роста цен на отечественные овощи в этом году стали низкие урожаи в 2021 году, а на импортные — резкое падение курса рубля, отмечает Леонов. Капуста, по его словам, подорожала больше остальных овощей из-за того, что ее производство в агрохолдингах упало в 2021 году на 25%. Снижение отечественного производства, в свою очередь, связано с тем, что посевные площади капусты в прошлом году уменьшились, поскольку предыдущие два года цены на эту культуру были низкие, поясняет исполнительный директор Национального плодоовощного союза Гурий Шилов. В период межсезонья в марте—мае, когда капуста и другие отечественные овощи в хранилищах заканчиваются, начинают расти поставки продукции из-за рубежа, поэтому на их стоимость влияет курс валют, напоминает Шилов. Капуста завозится в Россию из стран бывшего СССР — например, из Узбекистана.

Помимо капусты этой весной также заметно подорожали и другие завозившиеся из-за рубежа овощи — например, лук и чеснок (почти на 56% и 51% соответственно, до 51,9 руб. и 355,4 руб. за 1 кг). Цены традиционно начинают снижаться, после того, как на рынок в конце мая — начале июня начинают поступать овощи нового урожая.

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В первые недели после начала военной спецоперации на Украине россияне резко увеличили закупки продуктов длительного хранения. Наиболее повышенным спросом пользовался сахар. Его стоимость в рознице резко выросла по сравнению с 2021 годом, когда на этот продукт были введены предельные розничные цены. Но это не останавливало покупателей, которые на фоне опасений роста цен и дефицита начали резко скупать сахар в магазинах. Некоторые ретейлеры, например «Ашан», ограничили продажу в одни руки товаров, которые активно раскупали потребители. В ФАС подозревали, что ажиотажный спрос подогревался «недобросовестными организациями».

К началу апреля спрос на сахар начал падать, а к концу месяца продукт подешевел впервые с марта 2021 года. После ажиотажных закупок в марте россияне, по прогнозам аналитиков, могут съесть в этом году рекордное количество чистого сахара и увеличат заготовки варенья.

Как дорожала бытовая техника

В начале весны в магазинах заметно дорожала техника. Еще в конце февраля внимание к этому привлекла сеть торговая DNS, чей гендиректор Дмитрий Алексеев сообщил, что валютные колебания спровоцировали рост цен на 30%, и не исключил, что подорожание продолжится из-за санкций против России.

В марте, отмечают в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо», на среднюю стоимость электроники влияли как инфляционные факторы — волатильность рубля, резкие изменения в цепочках поставок и финансовых инструментах, так и инвестиционный спрос: на фоне общей нестабильности люди покупали более дорогие модели техники. Но уже в апреле стоимость широкого ассортимента техники начала возвращаться «до уровня февраля или даже ниже», уверяют в компании.

За три месяца после начала военной спецоперации среди наиболее подорожавших товаров оказались не только фотоаппараты (почти на 82%, до 17,2 тыс. руб. за штуку) и мониторы для компьютеров (на 60%, до 15,5 тыс. руб. за штуку), но и стиральные машины (на 50%, до 37,5 тыс. руб. за штуку), следует из данных Росстата.

Как дорожали стройматериалы

Рост цен на строительные товары был существенным еще в 2020 и 2021 годах из-за пандемии, напоминает коммерческий директор строительного торгового дома «Петрович» Константин Мельников. Тогда сформировался огромный спрос на фоне разорванных логистических цепочек. Подорожание началось со скачка цен на металл осенью 2020 года. В марте 2022-го произошел очередной скачок: стройматериалы по сравнению с прошлым годом в среднем подорожали, по данным Росстата, почти на треть.

Власти поднимали вопрос о необходимости сдерживания цен: Минпромторг даже предлагал заморозить цены на стройматериалы и металлопродукцию, чтобы стабилизировать их стоимость в условиях высокой волатильности курса рубля. В апреле этого года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что для регулирования наценок могут быть введены ценовые соглашения между производителями стройматериалов, торговыми домами и посредниками.

В число двадцати наиболее подорожавших в марте—мае 2022 года товаров вошли масляная краска, которая за год выросла в цене на 51,2%, до 330 руб. за 1 кг, и садовые лопаты, которые подорожали на 49%, до 431,2 руб. за штуку.

Сейчас во многих товарных группах идет снижение цен, уверяет Мельников: если сравнивать июнь с мартом 2022 года, то доски, к примеру, подешевели более чем на 20%, также снизились цены на металл, кабель, материалы для фундамента. Но пока в ассортименте много «проблемных» товаров, по которым наблюдается дефицит — например, электроинструменты, строительная химия, некоторые лакокрасочные материалы, добавляет Мельников.

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Как дорожали автомобили

Резкий рост цен на автомобили в марте—мае этого года в среднем по рынку на 50–55% связан с приостановкой поставок автомобилей большинства зарубежных брендов и сформировавшегося вследствие этого дефицита, указывает гендиректор группы «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. «Альтернативные поставки автомобилей — это эксклюзивные каналы поставок и дорогая логистика. Все это повлияет на рост цен в дальнейшем», — ожидает эксперт. Также, по его мнению, на ценах на автомобили в России и в мире негативно скажется рост инфляции в Европе, связанный с ответными российскими санкциями.

Шины для легковых автомобилей, которые попали в десятку лидеров подорожания (на 61%, до 5 тыс. руб. за штуку), могли вырасти в цене из-за подорожания материалов. Когда в марте курс валют был непредсказуем, дистрибьюторы автозапчастей меняли цены практически каждый день в зависимости от курса, напоминает пресс-секретарь международной сети автосервисов Fit Service Алексей Кошляков. В марте цены на некоторые запчасти выросли на 120–130%. После укрепления курса рубля цены, по словам Кошлякова, стабилизировались и даже немного снизились. Но общая ситуация в мировой экономике ведет к тому, что цены на запчасти будут расти, в том числе из-за последствий пандемии, предупреждает эксперт.

Цены на основные материалы — металл, пластик, и резину — выросли в 2–2,5 раза, поэтому к концу года цены на запчасти вырастут по сравнению с текущими еще на 20–25%, считает Кошляков.

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Какие еще товары резко подорожали

Хозяйственное мыло, которое вошло в десятку наиболее подорожавших товаров этой весной (на 52%, до 50 руб. за 200 г), производится в основном из отечественных компонентов, в нем практически нет импортных составляющих, и вряд ли на его стоимость мог оказать существенное влияние скачок курсов валют, считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Но на подорожание этого товара могла повлиять возросшая стоимость упаковки и логистики, доля которых в цене недорогих товаров высокая, указывает эксперт.

В числе двадцати самых подорожавших этой весной товаров оказались обручальные кольца: их стоимость по сравнению с мартом—маем 2021 года увеличилась в рознице в среднем на 46%, до 7 тыс. руб. за 1 г. Управляющий партнер ювелирной сети Sokolov Артем Соколов приводит меньшую оценку: по его данным, среднерыночные цены на золотые обручальные кольца в рознице весной выросли на 25% относительно прошлого года. Скачок цен, по словам собеседника РБК, был в апреле, когда стоимость ювелирного изделия поднимались до 40%, но в мае цены скорректировались на 10–15% в основном за счет скидок и акций.

Главная причина подорожания, — рост рублевой цены на металл, поясняет Соколов. В середине марта биржевая стоимость золота достигла исторического максимума, превысив $2000 за унцию, в то время как рос и сам доллар. В рознице этот тренд повторился с небольшим отставанием: кольца из закупленного по высокой мартовской цене металла поступили в продажу в апреле-мае, объясняет Соколов.