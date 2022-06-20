Белоусов заявил, что механизм поддержания стабильности рубля «испарился»

Первый вице-премьер призвал как можно скорее вернуться к оптимальному курс рубля — 70-80 за доллар — и пересмотреть существующие механизмы, чтобы создать условия для роста экономики

Фото: Олег Яковлев / РБК

Механизм, обеспечивающий стабильность рубля в условиях плавающего курса, в нынешней ситуации почти не работает. Об этом в интервью «Интерфаксу» на площадке ПМЭФа заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом — это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет», — напомнил он. Но теперь этот механизм «практически испарился, перестал работать» из-за блокировки резервов ЦБ и «автоматической в силу этого приостановки или отмены бюджетного правила», пояснил Белоусов.

Поэтому теперь правительству и ЦБ необходимо переосмыслить экономические механизмы, чтобы создать условия для развития, инвестиций и роста производства, увеличить внутренний спрос, считает вице-премьер. «Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма», — добавил он.

Белоусов отметил, что дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая переход к таргетированию рубля, а не инфляции, ведется «и на экспертном уровне, и во властных структурах». «И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций это хорошо. Отсюда дебаты», — пояснил замглавы правительства.

По его словам, оптимальный курс оценивается в 70-80 руб. за доллар, и к такому курсу нужно как можно быстрее вернуться. Вице-премьер признал, что существуют ограничения «со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов внутреннего спроса», но правительство и Банк России работают над этой задачей.

Оптимальная ключевая ставка — 5-6%, считает Белоусов (сейчас — 9,5%), но менять ее слишком резко нельзя, потому что ожидание изменения ставки — важный фактор поведения игроков финансового рынка, «в этом вопросе важны плавность и предсказуемость».

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Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФе предупредил, что в случае увеличения экспорта при восстановлении логистических цепочек и дальнейшего укрепления курса рубля экономика может «заболеть голландской болезнью», при которой начинается резкий рост одной из отраслей (обычно добывающей), а развитие других тормозится. «Лечить эту болезнь», по мнению Силуанова, нужно бюджетным правилом. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал переукрепляющийся рубль проблемой для экономики.