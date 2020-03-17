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Коллекторы поспорили с Яровой о нарушениях при взыскании долгов ЖКХ

Коллекторы борются за последний механизм, позволяющий им работать с долгами россиян по ЖКХ. Ввести запрет предлагает Ирина Яровая. Но тогда долги будут собирать непрофессионалы, чья деятельность не регулируется, считает бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поправки зампреда Госдумы Ирины Яровой, запрещающие коллекторам работать по агентской схеме при взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, могут привести к ситуации, когда взыскивать задолженность будут не профессионалы, а сами компании из сектора ЖКХ, на деятельность которых не распространяется закон о взыскании. Об этом говорится в письме (есть у РБК), которое депутату направила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Ранее коллекторам уже запретили выкупать долги за ЖКХ у ресурсоснабжающих компаний — соответствующий законопроект тоже вносила Яровая.

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Аналогичное письмо НАПКА направила в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Ассоциация указывает, что выводы авторов законопроекта «не основаны на анализе объективной информации» и называет поправки избыточными.

Сколько россияне задолжали за услуги ЖКХ

По оценкам Минстроя, задолженность граждан за коммунальные услуги сейчас составляет 570 млрд руб., писала «Российская газета». По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 июня 2019 года злостными неплательщиками по ЖКХ считались 31,5 тыс. россиян. Средний размер из долга составил 43 тыс. руб.

282 млрд руб. россияне недоплатили управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам, следует из данных Росстата на осень прошлого года. Почти половина от этой суммы (139 млрд руб.) образовалась по статье «содержание жилого помещения». По видам услуг лидирует отопление — объем просроченной задолженности достиг 53 млрд руб.

Еще около 290 млрд руб. россияне не заплатили по договорам, заключенным напрямую с поставщиками услуг ЖКХ. Из них 125 млрд руб. — обязательства перед теплоснабжающими компаниями, 55 млрд руб — долги за электричество, а 50 млрд руб — за воду и канализацию.

Новые поправки Ирины Яровой

Депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев 2 марта внесли в Госдуму законопроект, который фактически запретит коллекторам работать с долгами по ЖКХ по агентской схеме. Речь идет о ситуациях, когда агентство не покупает долг, а занимается взысканием просроченных коммунальных платежей в пользу заказчика. Из текста законопроекта следует, что управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы не смогут заключать с коллекторами агентские договоры, а также договоры комиссии, поручения или иные соглашения, которые позволяют заниматься взысканием с граждан задолженности за коммунальные услуги.

«Прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами имеет важнейшее социальное значение», — подчеркивают авторы инициативы. Они ссылаются на правоприменительную и судебную практику, отмечая, что посреднические договоры с коллекторами или компаниями, напрямую не связанными со сферой ЖКХ, приводят к «злоупотреблениям и нарушениям прав граждан».

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Документ концептуально поддерживают Минстрой, Минюст и ФССП, отмечается в пояснительной записке. В пресс-службе Минюста РБК сообщили, что пока изучают инициативу, в ФССП не раскрыли позицию по законопроекту. Минстрой и пресс-служба Яровой не ответили на запрос РБК.

Другие инициативы Яровой против коллекторов

Весной 2019 года вице-спикер Госдумы подготовила законопроект о запрете другой схемы работы коллекторов с задолженностью по ЖКХ: он запрещает управляющим компаниям, ТСЖ или ресурсоснабжающим организациям заключать с профессиональными коллекторами сделки по передаче прав требований (цессии). При этом для взыскателей оставили возможность работать с долгами ЖКХ по агентской схеме. Документ был принят и вступил в силу в июле прошлого года.

В понедельник, 16 марта, Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об ограничении для коллекторов контактировать с родственниками и знакомыми должников. Согласно тексту документа, взыскатели смогут обращаться к «третьим лицам», упомянутых в договорах, только с их письменного разрешения. Сейчас коллекторы могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие. Эту норму уже планируется ужесточить, писал РБК.

Позиция коллекторов

НАПКА в письме Яровой подчеркивает, что профессиональные коллекторские агентства обязаны соблюдать закон «О взыскании» (230-ФЗ), который, в частности, регламентирует частоту взаимодействия с должниками, запрещает разглашать персональные данные граждан, угрожать им или оказывать психологическое давление. За нарушения коллекторское агентство может лишиться права работать в течение 90 дней или получить штраф на сумму до 500 тыс. руб. Как отмечается в письме, к профессиональным взыскателям устанавливаются «повышенные требования», а в отношении организаций ЖКХ их нет. Это «может приводить к нарушениям прав граждан при осуществлении указанными организациями деятельности по возврату просроченной задолженности», считают в ассоциации.

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НАПКА просит предоставить данные о грубых нарушениях, которые в 2018-19 годах совершали компании, входящие в реестр ФССП, — по закону только такие участники рынка сейчас занимаются взысканием долгов с физлиц в качестве основного вида деятельности. «Мы надеемся, что заявление представителей властей основывается на реальных фактах, и поэтому мы попросили их поделиться данными для своего понимания», — сказал РБК президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, ассоциация ранее не фиксировала злоупотреблений при взыскании долгов по ЖКХ со стороны компаний, которые состоят в реестре ФССП.

«Мы не знаем «черные» или «серые» эти компании, но очевидно, что все случаи (описанные в законопроекте. — РБК) связаны с небольшими управляющими компаниями», — пояснил Мехтиев. По оценкам НАПКА, сегмент ЖКХ в работе коллекторских агентств по агентской схеме не превышает 4% общего портфеля долгов. По договорам цессии профессиональные взыскатели уже не работают, но ранее доля таких долгов была несущественной.

Злоупотреблений со стороны профессиональных взыскателей в этой сфере мало, поскольку большинство коллекторов такими долгами не занимаются, утверждает и гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. «Практически все громкие случаи связаны со специалистами и «креативом» самих управляющих или ресурсоснабжающих организаций», — говорит он.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтверждает, что к ним не поступали жалобы от граждан на действия коллекторов в сфере ЖКХ. Но, по словам эксперта, определить «природу возникновения долга» крайне сложно: «Поскольку нет объективного и эффективного надзора, фиксировать нарушение в сфере взыскания долгов по коммунальным платежам — очень непростое занятие. Очень сложно определить, кто конкретно нарушает правила взыскания — нелегальные коллекторы, лицензированные взыскатели по агентской схеме, управляющие компании или ресурсоснабжающие организации».

Проблема регулирования

Закон «О взыскании» не распространяется на правоотношения, которые возникают в жилищной сфере. С июля 2019 года из текста нормативного акта исключили формулировку о возможности передачи таких долгов коллекторам по договорам цессии. Особенности взыскания по агентской схеме в нем не прописаны.

Необходимость регламентировать взыскание долгов в сфере ЖКХ назрела, говорит Лазарева. Но, по ее словам, нынешние предложения вряд ли защитят граждан от злоупотреблений. «Проблема нового законопроекта в том, что в нем указываются лишь те, кто таким взысканием заниматься не должен. Следуя логике «все, что не запрещено, — разрешено», на этот рынок и приходят участники, на которых правила закона не распространяются», — подчеркивает она.

«Должнику все равно, кто ему звонит и по какому долгу, ему важно, чтобы его права соблюдались: не было звонков ночью, огромного количества сообщений с разницей в несколько минут, не допускались угрозы, то есть необходимо соблюдать общие правила», — отмечает Мехтиев. По его словам, при одинаковом подходе к регулированию и надзору ограничения на работу с долгами именно по ЖКХ для отдельных участников рынка не нужны.

Как правило, поставщики услуг не заключают с коллекторами прямые договоры, и взыскатели не получают персональные данные собственников квартир. Поэтому в этой сфере часто используются объявления с номерами квартир, где живут должники, приводит пример Жданухин. «Специфика есть, и потому нужна отдельная статья или глава», считает он.

С осени прошлого года Минюст совместно с ФСПП и участниками рынка разрабатывает новую концепцию закона «О взыскании». Согласно тексту проекта, опубликованному для общественного обсуждения, в нем появится статья о взыскании долгов по ЖКХ. Изначально предлагалось допустить к их взысканию профессиональных коллекторов, писал «Коммерсантъ». В доработанной версии этот пункт не содержится.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: коллекторы, долги, жкх
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