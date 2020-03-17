Коллекторы поспорили с Яровой о нарушениях при взыскании долгов ЖКХ

Новые поправки Ирины Яровой

Депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев 2 марта внесли в Госдуму законопроект, который фактически запретит коллекторам работать с долгами по ЖКХ по агентской схеме. Речь идет о ситуациях, когда агентство не покупает долг, а занимается взысканием просроченных коммунальных платежей в пользу заказчика. Из текста законопроекта следует, что управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы не смогут заключать с коллекторами агентские договоры, а также договоры комиссии, поручения или иные соглашения, которые позволяют заниматься взысканием с граждан задолженности за коммунальные услуги.

«Прямой запрет на заключение управляющими компаниями посреднических договоров с коллекторами имеет важнейшее социальное значение», — подчеркивают авторы инициативы. Они ссылаются на правоприменительную и судебную практику, отмечая, что посреднические договоры с коллекторами или компаниями, напрямую не связанными со сферой ЖКХ, приводят к «злоупотреблениям и нарушениям прав граждан».

Документ концептуально поддерживают Минстрой, Минюст и ФССП, отмечается в пояснительной записке. В пресс-службе Минюста РБК сообщили, что пока изучают инициативу, в ФССП не раскрыли позицию по законопроекту. Минстрой и пресс-служба Яровой не ответили на запрос РБК.

Другие инициативы Яровой против коллекторов Весной 2019 года вице-спикер Госдумы подготовила законопроект о запрете другой схемы работы коллекторов с задолженностью по ЖКХ: он запрещает управляющим компаниям, ТСЖ или ресурсоснабжающим организациям заключать с профессиональными коллекторами сделки по передаче прав требований (цессии). При этом для взыскателей оставили возможность работать с долгами ЖКХ по агентской схеме. Документ был принят и вступил в силу в июле прошлого года. В понедельник, 16 марта, Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект об ограничении для коллекторов контактировать с родственниками и знакомыми должников. Согласно тексту документа, взыскатели смогут обращаться к «третьим лицам», упомянутых в договорах, только с их письменного разрешения. Сейчас коллекторы могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие. Эту норму уже планируется ужесточить, писал РБК.

Позиция коллекторов

НАПКА в письме Яровой подчеркивает, что профессиональные коллекторские агентства обязаны соблюдать закон «О взыскании» (230-ФЗ), который, в частности, регламентирует частоту взаимодействия с должниками, запрещает разглашать персональные данные граждан, угрожать им или оказывать психологическое давление. За нарушения коллекторское агентство может лишиться права работать в течение 90 дней или получить штраф на сумму до 500 тыс. руб. Как отмечается в письме, к профессиональным взыскателям устанавливаются «повышенные требования», а в отношении организаций ЖКХ их нет. Это «может приводить к нарушениям прав граждан при осуществлении указанными организациями деятельности по возврату просроченной задолженности», считают в ассоциации.

НАПКА просит предоставить данные о грубых нарушениях, которые в 2018-19 годах совершали компании, входящие в реестр ФССП, — по закону только такие участники рынка сейчас занимаются взысканием долгов с физлиц в качестве основного вида деятельности. «Мы надеемся, что заявление представителей властей основывается на реальных фактах, и поэтому мы попросили их поделиться данными для своего понимания», — сказал РБК президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, ассоциация ранее не фиксировала злоупотреблений при взыскании долгов по ЖКХ со стороны компаний, которые состоят в реестре ФССП.

«Мы не знаем «черные» или «серые» эти компании, но очевидно, что все случаи (описанные в законопроекте. — РБК) связаны с небольшими управляющими компаниями», — пояснил Мехтиев. По оценкам НАПКА, сегмент ЖКХ в работе коллекторских агентств по агентской схеме не превышает 4% общего портфеля долгов. По договорам цессии профессиональные взыскатели уже не работают, но ранее доля таких долгов была несущественной.

Злоупотреблений со стороны профессиональных взыскателей в этой сфере мало, поскольку большинство коллекторов такими долгами не занимаются, утверждает и гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. «Практически все громкие случаи связаны со специалистами и «креативом» самих управляющих или ресурсоснабжающих организаций», — говорит он.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтверждает, что к ним не поступали жалобы от граждан на действия коллекторов в сфере ЖКХ. Но, по словам эксперта, определить «природу возникновения долга» крайне сложно: «Поскольку нет объективного и эффективного надзора, фиксировать нарушение в сфере взыскания долгов по коммунальным платежам — очень непростое занятие. Очень сложно определить, кто конкретно нарушает правила взыскания — нелегальные коллекторы, лицензированные взыскатели по агентской схеме, управляющие компании или ресурсоснабжающие организации».

Проблема регулирования

Закон «О взыскании» не распространяется на правоотношения, которые возникают в жилищной сфере. С июля 2019 года из текста нормативного акта исключили формулировку о возможности передачи таких долгов коллекторам по договорам цессии. Особенности взыскания по агентской схеме в нем не прописаны.

Необходимость регламентировать взыскание долгов в сфере ЖКХ назрела, говорит Лазарева. Но, по ее словам, нынешние предложения вряд ли защитят граждан от злоупотреблений. «Проблема нового законопроекта в том, что в нем указываются лишь те, кто таким взысканием заниматься не должен. Следуя логике «все, что не запрещено, — разрешено», на этот рынок и приходят участники, на которых правила закона не распространяются», — подчеркивает она.

«Должнику все равно, кто ему звонит и по какому долгу, ему важно, чтобы его права соблюдались: не было звонков ночью, огромного количества сообщений с разницей в несколько минут, не допускались угрозы, то есть необходимо соблюдать общие правила», — отмечает Мехтиев. По его словам, при одинаковом подходе к регулированию и надзору ограничения на работу с долгами именно по ЖКХ для отдельных участников рынка не нужны.

Как правило, поставщики услуг не заключают с коллекторами прямые договоры, и взыскатели не получают персональные данные собственников квартир. Поэтому в этой сфере часто используются объявления с номерами квартир, где живут должники, приводит пример Жданухин. «Специфика есть, и потому нужна отдельная статья или глава», считает он.

С осени прошлого года Минюст совместно с ФСПП и участниками рынка разрабатывает новую концепцию закона «О взыскании». Согласно тексту проекта, опубликованному для общественного обсуждения, в нем появится статья о взыскании долгов по ЖКХ. Изначально предлагалось допустить к их взысканию профессиональных коллекторов, писал «Коммерсантъ». В доработанной версии этот пункт не содержится.