Банки назвали угрозы запрета комиссий на прием платежей ЖКХ

Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения. Брать на себя расходы за такие платежи не готовы и коммунальные компании

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка. Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на этот документ.

РБК ознакомился с проектом, который направлен в думский комитет по жилищной политике и ЖКХ. Теперь банки и управляющие компании спорят, кто должен нести расходы по этим комиссиям, но депутаты менять законопроект не готовы.

Как власти борются с комиссиями

Основные участники рынка — банки и платежные агенты, пояснил ситуацию директор компании по приему платежей за услуги ЖКХ «Фрисби» Алексей Зайков. Для переводов используются кассы банков и онлайн-банкинг. Если у банка заключен договор с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией (РСО), комиссия за платеж входит в общую сумму тарифа за ЖКХ и ложится на клиента. Если договора нет, комиссия оплачивается клиентом отдельно в момент совершения платежа. Кроме банковских сервисов услуги можно с комиссией оплатить через платежных агентов, отделения «Почты России» и кассы самих ресурсоснабжающих организаций.

В России насчитывается около тысячи участников рынка приема платежей за услуги ЖКХ без учета банков, продолжает Зайков. По его словам, на отдельных территориях Сбербанк принимает до 30–70% платежей, а где-то сбор аналогичной доли обеспечивают платежные агенты.

Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5% через операционного работника и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечается в отзыве НСФР.

В сентябре 2019 года правительство своим постановлением запретило включать комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ, документ вступит в силу в сентябре 2020 года. В ФАС, которая была инициатором этой меры, пояснили, что введение запрета должно способствовать росту конкуренции на этом рынке. «Известны случаи, когда ресурсоснабжающие организации, договариваясь с ограниченным кругом, например, банков, включали в тариф расходы на перевод платы граждан за коммунальные услуги по непрозрачным и завышенным ценам», — отмечали в ФАС. А если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, они платили комиссию дважды: в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в составе тарифа.

В феврале 2020 года с идеей запретить банкам и платежным агентам взимать комиссии за операции по оплате услуг ЖКХ с самих клиентов на встрече с президентом России выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Владимир Путин его поддержал, назвав комиссии квазинагрузкой. 20 февраля законопроект внесли в Госдуму, его первым автором значится спикер Вячеслав Володин. Документ должен способствовать защите интересов граждан и привести к снижению финансовой нагрузки населения, отмечается в пояснительной записке. Этот законопроект могли внести, чтобы банки из-за запретительного постановления правительства не переложили все свои затраты на клиентов, объяснили два источника РБК, знакомые с ходом обсуждения документа.

Похожий законопроект еще в конце января внесли депутаты КПРФ.

К чему приведет запрет

Введение запрета на взимание комиссий при оплате ЖКХ грозит убытками банкам, и они будут вынуждены принять меры по оптимизации бизнес-процессов, за чем последуют негативные последствия для клиентов, предупреждают в НСФР, в состав которого входит большинство системно значимых банков:

некоторые банки могут уйти с рынка приема платежей за ЖКХ, что снизит доступность услуги для населения и повлечет дальнейшую монополизацию этого сегмента, а также приведет к снижению качества услуги и увеличению очередей;

банки-эквайеры будут вынуждены прекратить прием переводов за услуги ЖКХ с использованием карт, выпущенных другими банками, в связи с необходимостью выплаты ими не компенсируемого теперь вознаграждения банку-эмитенту;

банковские платежные агенты могут уйти с рынка или снизить качество услуги, так как отсутствие дохода у банка от указанных операций приведет к вынужденному снижению комиссии, выплачиваемой агентам;

оставшиеся на этом рынке банки могут начать оказывать эту услугу за счет доходов от оказания иных услуг — путем снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и роста тарифов по важным для потребителей видам финансовым услуг, в том числе по переводам в Системе быстрых платежей;

банки будут вынуждены сократить инвестиции в системы предотвращения мошеннических действий, что может привести к росту объемов хищений.

О чем банки предупредили ЦБ

В ассоциации банков «Россия» 27 февраля состоялась встреча банковского и платежного сообществ с представителями регулятора, на котором сотрудники кредитных организаций предупредили ЦБ о возможном сокращении инфраструктуры по приему платежей за ЖКХ и выдвинули свои предложения, как смягчить последствия законопроекта, сообщили РБК три источника на финансовом рынке, близкие к участникам встречи. По словам одного из собеседников, в первую очередь запрет отразится на Сбербанке, ВТБ и Почта Банке. Подавляющую долю на рынке приема платежей за ЖКУ занимает первый с показателем около 60%, отмечает еще один источник.

Запрет на комиссии должен распространяться только на случаи, когда поставщики коммунальных услуг компенсируют их банкам, считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков: «Если в законопроекте это не будет учтено, то, очевидно, пропадет целесообразность в заключении договоров на прием платежей между банками и поставщиками услуг ЖКХ, все действующие договоры будут расторгаться, банки продолжат нести издержки на прием платежей, но перестанут получать компенсацию. В результате банки будут думать над вариантами сокращения издержек, вплоть до ограничения приема платежей в каналах с высокой себестоимостью (банковские отделения. — РБК)».

В МКБ и ПСБ не ожидают, что принятие законопроекта отразится на доступности их сервисов, рассказали представители кредитных учреждений. Сбербанк вместе с экспертным сообществом сформулировал предложения, как скорректировать законопроект, сообщили в его пресс-службе, не уточнив деталей. В ВТБ отказались от комментариев, в остальных крупных банках не ответили на запросы РБК. «Почта России» воздержалась от комментариев. В ЦБ и Минстрое не ответили на запросы РБК. В ФАС сообщили, что позиция службы будет сформирована только после того, как туда поступят указанные предложения.

Как компенсировать расходы

Как рассказал РБК вице-президент ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей.

Во-первых, изменить осеннее постановление правительства так, чтобы траты банков на проведение платежей включались в тарифы наравне с тратами на проведение платежей наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их включение в тариф постановление не запретило.

Во-вторых, разработать и прописать в законопроекте схему, при которой банк получателя платежа (управляющей компании, ТСЖ, ресурсоснабжающей компании) будет компенсировать траты на проведение платежа банку-отправителю. Это нужно, поскольку банк-отправитель в случае принятия законопроекта не сможет взимать с плательщика комиссию. Банк-получатель платежа в свою очередь получает такую компенсацию трат по договору от управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Но остается открытым вопрос, будет ли учтена эта комиссия в тарифе или компании будут выплачивать ее со своей прибыли.

Управляющие компании тоже не хотят платить

Рост тарифов на услуги ЖКХ регулируется правительством. Оно каждый год утверждает максимальный размер процентов, на которые могут вырасти тарифы в разных регионах. Под ограничение роста тарифов не подпадает плата за жилищные услуги, которые обычно оказывают управляющая компании (за управление, вывоз мусора и т.п.), а также за капремонт.

Перекладывать комиссию на ресурсоснабжающие организации неправильно, считает председатель совета директоров компании «Российские коммунальные системы» (оператор водоснабжения и водоотведения) Григорий Терян: «Во всех сферах плательщик оплачивает комиссии самостоятельно, если платит через банк. Непонятно, почему в этой отдельной сфере ситуация должна быть иной». Он указывает, что ресурсоснабжающие организации живут в условиях ограниченных тарифов. «Плюс есть трудности, связанные с взысканием задолженностей. Откуда ресурсоснабжающим организациям брать средства на эту комиссию?» — вопросил Терян.

Если оплату комиссии переложат на ресурсоснабжающие организации без дополнительного роста тарифа, то из-за ограничений в росте тарифов РСО будут нести убытки или снизят объем инвестиций на реконструкцию инфраструктуры, продолжает Терян. «Если же учет комиссии в тарифе приведет к росту тарифа на размер этой комиссии, то что поменяется для потребителя? Он также будет платить эту комиссию, но через тариф», — говорит Терян.

Если же компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки и другие финансовые организации просто перестанут принимать платежи — им это будет невыгодно, считает представитель Тинькофф Банка. Граждане будут вынуждены оплачивать эти услуги через кассы с бумажными платежками, предупреждает он. Резкое сокращение числа точек по сбору платежей и сложности с внесением оплаты могут увеличить объем и без того огромной задолженности за услуги ЖКХ, которая сегодня оценивается в 1,5 трлн руб., предупредил Зайков из «Фрисби». За 2018 год предприятия из сферы ЖКХ выставили счетов на сумму 2,63 трлн руб., отмечают авторы законопроекта.

При подготовке предложений депутаты учли все последствия запрета, сказал РБК один из авторов документа, депутат Игорь Дивинский. «По нашим оценкам, он не должен привести к сокращению инфраструктуры по приему платежей за ЖКХ, только если в единичных случаях. Вообще, обязанность принимать платежи за ЖКУ возложена на ресурсоснабжающие организации, банки только им помогают. Мы готовы обсуждать с рынком технические вопросы законопроекта, но не его замысел, который не подлежит изменению», — подчеркнул он.