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Apple $230 (+12,08%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,85%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, вводится запрет на передачу права требования возврата задолженности третьим лицам. Исключение составляют новоизбранные управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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В середине марта этот законопроект внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В пояснительной записке к документу отмечается, что передача коллекторам данных о долгах по ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

Яровая добавляла, что от действий коллекторов появляется «мнимая видимость» того, что они помогают разобраться с долгами. Она сообщала, что законопроект делает невозможным погашение задолженности за счет соседей. Возврат долгов будет возможен только через суд.

В Минстрое РБК сообщали, что на конец третьего квартала 2018 года общая задолженность по ЖКХ составляла 1,3 трлн руб. При этом в ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что долги организаций ЖКХ перед поставщиками энергии составили почти 200 млрд руб.

Теги: Госдума, задолженность, ЖКХ
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