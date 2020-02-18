Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ

По словам главы фракции «Единая Россия», дополнительная финансовая нагрузка вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь пенсионеров. Документ об отмене комиссий могут внести в Госдуму до конца этой недели

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля.

С такой идеей выступил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — отметил он. По словам Неверова, дополнительная финансовая нагрузка в виде банковских комиссий вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь речь идет о пенсионерах.

Неверов добавил, что в «Единой России» уже проработали вопрос об отмене этих комиссий, обсудили его с Центральным банком и готовы сделать соответствующие предложения. «Сформулируйте, конечно», — ответил президент. Глава государства также назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ «квазинагрузкой».

В настоящий момент комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от способа совершения платежа. Неверов ранее пообещал, что законопроект об ее отмене будет внесен в Госдуму в конце февраля. По словам лидера «Единой России», речь идет о поправках в Жилой кодекс либо изменениях в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. В поддержку разработки документа высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, инициативу также поддержали в Совете Федерации.