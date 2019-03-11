Яровая предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

Действующее законодательство, отметила парламентарий, позволяет привлекать к взысканию задолженности третьих лиц, в том числе коллекторов. А это приводит к злоупотреблениям

Ирина Яровая (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает запретить передавать коллекторам данные о задолженности россиян за услуги ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Яровой. Сам документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В пояснительной записке (.pdf) к законопроекту говорится, что в настоящее время он де-факто допускает передачу коллекторам права взимать с граждан задолженность за услуги ЖКХ, что приводит «к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан».

«[Это] <...> лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием специально уполномоченных жилищным законодательством участников и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме, что, безусловно, ограничивает законные права и интересы граждан», — отмечается в документе.

Яровая предлагает установить прямой запрет на уступку права взыскания просроченной задолженности граждан за услуги ЖКХ третьим лицам. Исключением служат только профессиональные участники рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.