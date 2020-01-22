СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

Предложения обсуждались на заседании рабочей группы, которая занимается разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с граждан, выяснила газета «Коммерсантъ»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Коллекторские агентства могут получить право взыскивать с населения долги по ЖКХ. Такое предложение содержится в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Об этом сообщает в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями новой версии документа.

По словам собеседника издания, заседание рабочей группы, где стороны разработали новую версию документа, состоялось на минувшей неделе. Вопрос по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги вошел в новую версию законопроекта отдельной статьей, уточняет он. Она подразумевает, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. При этом в отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

Собеседник добавил, что версия данного законопроекта не является окончательной, предстоит еще уточнить отдельные положения документа.

В декабре Минюст обнародовал первую версию проекта закона о порядке взыскания долгов. В тексте не упоминалось о том, что просроченные долги по ЖКХ будут собирать коллекторские агентства. Согласно документу, собирать такие долги смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы, а также ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы.

В Минюсте «Коммерсанту» сообщили, что законопроект дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступивших на заседании рабочей группы. Один из сопредседателей рабочей группы президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев в беседе с изданием уточнил лишь, что «в соответствии с протоколом заседания рабочей группы никаких решений по тексту принято не было».