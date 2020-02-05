Власти решили ограничить общение коллекторов со знакомыми должников

Кредиторам и коллекторам планируют усложнить схему взаимодействия с родственниками и знакомыми должников, просрочивших выплаты по кредиту. Минюст хочет, чтобы взыскатели заранее получали разрешение на контакты с ними

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В России с 2021 года могут ужесточиться правила взаимодействия коллекторов с родственниками и знакомыми должников, которые упоминаются в договорах как третьи лица. Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которую опубликовал Минюст.

Действующий закон о взыскании (230-ФЗ) предполагает, что в категорию «третьих лиц» попадают любые граждане, так или иначе связанные с должником. Кроме того, отдельно выделяются члены семьи, родственники заемщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с клиентом.

Сейчас взыскатели могут взаимодействовать с третьими лицами, если на это согласен должник, а третьи лица не выразили несогласие. Практика сводится к тому, что на этапе заключения договора кредиторы заручаются только согласием заемщика, говорит учредитель коллекторского агентства «Илма» Александр Титовский. «С третьими лицами все проще: пока они не заявят об отказе в общении — взаимодействовать можно, при множестве оговорок и специальном контексте, естественно», — уточнил он.

Из новой версии законопроекта Минюста следует, что кредиторы или коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых должника только при одновременном соблюдении двух условий: и заемщик, и третье лицо дали письменное согласие на такие контакты. Граждане также должны разрешить обработку своих персональных данных. Взаимодействием считаются личные встречи, электронные письма, телефонные звонки и сообщения, в том числе от роботов-коллекторов.