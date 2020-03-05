Коллекторы назвали основные причины просрочки по кредитам

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев перечислил основные причины задержек выплаты по кредитам у россиян. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

По словам эксперта, чаще всего должники оправдывают свою задержку «финансовыми трудностями». Среди таковых Мехтиев назвал падение уровня доходов (30%), потерю работы (18%), рост цен (17%), обстоятельства (5%).

Кроме того, существует часть заемщиков (около 6%), не понимающих условия взятого кредита и не знающих, как вносить платежи.

Как уточнил Мехтиев, не менее 7% процентов должников банков не намерены возвращать деньги и скрываются от возмещения средств до вмешательства судебных приставов.