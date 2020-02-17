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Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»

К сервису мгновенных платежей Сбербанка и «Яндекс.Кассы», который был доступен только клиентам Сбербанка, смогут подключаться магазины со счетами в других кредитных организациях. Похожий сервис может появиться и в СБП Банка России
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами сторонние банки, рассказал РБК представитель «Яндекс.Кассы» (принадлежит компании «Яндекс.Деньги» — «дочке» Сбербанка). В Сбербанке это подтвердили.

Подробнее о сути сервиса и о новом этапе конкуренции Сбербанка и ЦБ читайте в материале «РБК Pro»

Сервис «B2B-платежи» был запущен осенью 2018 года. Он позволяет проводить онлайн-расчеты между счетами юридических лиц за одну-три минуты вместо одного-трех дней при классическом процессе b2b-расчета, когда продавец выставляет счет покупателю на бумаге или в электронном виде, после чего покупатель передает счет в бухгалтерию или сам заносит данные в бухгалтерскую программу. Скорость расчетов в сервисе «B2B-платежи» обеспечивается информационным функционалом «Яндекс.Кассы», которая выступает гарантом того, что платеж ушел со счета покупателя на счет продавца. Сама транзакция проходит в течение обычного срока.

Изначально сервис был доступен только магазинам и покупателям, у которых были открыты счета в Сбербанке. Теперь принимать платежи через сервис Сбербанка смогут интернет-магазины и e-commerce-площадки со счетами в любых других банках. При этом компания, которая отправляет платеж, должна быть клиентом интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Это третий платежный сервис Сбербанка, который благодаря допуску в него других кредитных организаций в перспективе может стать конкурентом Системы быстрых платежей, запущенной его регулятором и пока еще основным акционером — Банком России: ЦБ также работает над запуском мгновенных b2b-расчетов через СБП между счетами разных банков.

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Представители Банка России и Национальной системы платежных карт (операционный центр СБП) пояснили РБК, что сейчас прорабатывают внедрение b2b-платежей в системе, а затем обсудят их с участниками рынка и разработают «дорожную карту». Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ 13 февраля сообщила, что пока вопрос внедрения b2b-платежей в СБП остается открытым. «На данный момент, в принципе, в платежной системе ЦБ есть сервис срочного и несрочного перевода (за пределами СБП. — РБК), которым банки пользуются. Нужно ли нам делать онлайн-платежи 24/7 на небольшие суммы для малого и среднего бизнеса — это вопрос, который стоит внимания», — сказала она.

Где еще Сбербанк опережал СБП

Сбербанк раньше регулятора запустил оплату покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты, участниками которого также могут стать другие банки (к нему уже присоединился Тинькофф Банк). Еще один конкурирующий с СБП сервис — денежные переводы по номеру телефона между физическими лицами. С него все и началось: в 2019 году ЦБ создал СБП в противовес системе Сбербанка на этом рынке (по данным ФАС, доля Сбербанка на нем составляет 94%). Участниками СБП по закону с 1 октября 2019 года должны были стать все системно значимые банки. До сих пор к ней не присоединился только Сбербанк, который обещал подключить часть сервисов к СБП до конца марта. ЦБ уже штрафовал Сбербанк за задержку подключения.

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Зачем компаниям нужны мгновенные расчеты

Сейчас у компаний существует проблема при расчетах друг с другом, так как платеж поступает на счет продавца спустя несколько дней после отправки. А пока получатель средств не убедится в том, что деньги оказались на его счету, он не может начать отгружать товар или оказывать услугу, говорит глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Для клиентов Сбербанка расширится выбор магазинов, где они смогут совершать мгновенные покупки и оплачивать их через корпоративный интернет-банк, а для интернет-магазинов и e-commerce-площадок станет доступен прием платежей от юридических лиц — клиентов Сбербанка, подчеркнула управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. В «Яндекс.Кассе» пояснили, что b2b-платежи были особенно востребованы у туристических и рекрутинговых агентств, операторов мобильной связи и ИT-компании.

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Онлайн-расчеты — это востребованная услуга, поэтому с учетом большого числа клиентов — юридических лиц, обслуживающихся в банке, сервис будет пользоваться популярностью у магазинов со счетами, открытыми в других банках, считает руководитель группы по оказанию налоговых услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Михаил Клементьев. Запуск этого сервиса позволит Сбербанку заработать на дополнительных комиссионных доходах, а «Яндекс.Кассе» — привлечь новых клиентов, которые, по сути, станут и клиентами Сбербанка, считает Прохоров.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Центробанк
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