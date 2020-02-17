Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»

К сервису мгновенных платежей Сбербанка и «Яндекс.Кассы», который был доступен только клиентам Сбербанка, смогут подключаться магазины со счетами в других кредитных организациях. Похожий сервис может появиться и в СБП Банка России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами сторонние банки, рассказал РБК представитель «Яндекс.Кассы» (принадлежит компании «Яндекс.Деньги» — «дочке» Сбербанка). В Сбербанке это подтвердили.

Подробнее о сути сервиса и о новом этапе конкуренции Сбербанка и ЦБ читайте в материале «РБК Pro»

Сервис «B2B-платежи» был запущен осенью 2018 года. Он позволяет проводить онлайн-расчеты между счетами юридических лиц за одну-три минуты вместо одного-трех дней при классическом процессе b2b-расчета, когда продавец выставляет счет покупателю на бумаге или в электронном виде, после чего покупатель передает счет в бухгалтерию или сам заносит данные в бухгалтерскую программу. Скорость расчетов в сервисе «B2B-платежи» обеспечивается информационным функционалом «Яндекс.Кассы», которая выступает гарантом того, что платеж ушел со счета покупателя на счет продавца. Сама транзакция проходит в течение обычного срока.

Изначально сервис был доступен только магазинам и покупателям, у которых были открыты счета в Сбербанке. Теперь принимать платежи через сервис Сбербанка смогут интернет-магазины и e-commerce-площадки со счетами в любых других банках. При этом компания, которая отправляет платеж, должна быть клиентом интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Это третий платежный сервис Сбербанка, который благодаря допуску в него других кредитных организаций в перспективе может стать конкурентом Системы быстрых платежей, запущенной его регулятором и пока еще основным акционером — Банком России: ЦБ также работает над запуском мгновенных b2b-расчетов через СБП между счетами разных банков.