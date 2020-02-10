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Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

К Системе быстрых платежей ЦБ начинают подключаться платежные агрегаторы, чтобы принимать QR-платежи в магазинах. Эксперты считают, что такой способ может стать проще для торговых точек, но есть риск замедления скорости переводов
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.

Платежный интегратор PayMaster (входит в топ-10 в России) сможет настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Он уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время подключит 5 тыс. касс, рассказал РБК генеральный директор PayMaster Андрей Смирнов. Он не указал, о каких торговых сетях идет речь.

Подробнее о том, как банки и интеграторы будут конкурировать за магазины, читайте в материале «РБК Pro».

Из топ-10 платежных агрегаторов начать принимать QR-платежи через СБП в этом году планируют Robokassa, RBK Money и Platron, сообщили их представители. Крупнейший платежный агрегатор «Яндекс.Касса» (сервис компании «Яндекс.Деньги», 75% минус 1 руб. которой принадлежит Сбербанку) тоже готовится выйти на этот рынок, но срок подключения к системе не раскрывает. Остальные крупные участники рынка не ответили на запросы РБК.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. Сначала в ней работали только переводы по номеру телефона между счетами физических лиц вне зависимости от банка. Во втором полугодии к ним добавились переводы от физического лица юридическому, что позволило торгово-сервисным предприятиям принимать платежи с помощью QR-кода. Сейчас участниками СБП являются 34 банка и четыре платежных сервиса, при этом платежи через QR-код проводят только восемь кредитных организаций. ЦБ установил для банков фиксированную комиссию, которую они могут брать с магазинов за расчеты через СБП, на уровне 0,4–0,7%, что ниже, чем комиссия за эквайринг.

ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
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Магазинам не понадобятся банки

Сейчас магазину, чтобы подключиться к СБП, нужно иметь расчетный счет в банке — участнике системы, объясняет Смирнов. Так как расчетный банк агрегатора PayMaster (банк ККБ) прошел сертификацию на прием платежей через СБП, компания сможет подключать магазины вне зависимости от того, в каком банке у него открыт счет, утверждает Смирнов: «В том числе клиент Сбербанка (единственный из крупнейших банков, который еще не подключился к СБП. — РБК) может начать принимать платежи через СБП и получать средства на расчетный счет Сбербанка». Схема приема платежей будет выглядеть следующим образом: деньги со счета банка-покупателя будут мгновенно через СБП перечисляться на банковский счет агрегатора, после этого агрегатор направит их на банковский счет магазина.

RBK Money совместно с Национальной системой платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП) сейчас разрабатывает схему, которая позволит проводить моментальные расчеты с магазинами, у которых счета не открыты в банках — участниках СБП. Деталей схемы в компании не раскрыли, рассказал генеральный директор RBK Money Денис Бурлаков.

В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay
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Все взаимоотношения между платежным агрегатором и его клиентом — магазином — находятся вне СБП и являются предметом отдельного договора, пояснил РБК представитель НСПК. Сроки и условия перевода средств от платежного агрегатора на счет торговых предприятий оговариваются сторонами отдельно.

Выбор между банком и платежным агрегатором

Платежные агрегаторы могут предоставлять магазину более широкий список способов платежей, чем банк (карты, электронные кошельки, мобильные банки и т.п.), и это их конкурентное преимущество, отмечает председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Однако минус агрегаторов в том, что они могут превратить СБП в систему небыстрых платежей, так как обычно задерживают у себя на счету средства покупателей в течение нескольких дней и только потом перечисляют их магазину, продолжает эксперт.

По мнению главы правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, агрегаторы для подключения к СБП в первую очередь будут выбирать небольшие офлайн-магазины, а также интернет-торговцев, так как в Сети уже сейчас большинство магазинов принимают онлайн-оплату через платежные агрегаторы. По данным международного исследовательского центра MARC, 67% торговых сайтов используют платежные агрегаторы для проведения электронных платежей.

РБК направил запрос в ЦБ.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: СБП
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