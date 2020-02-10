Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

К Системе быстрых платежей ЦБ начинают подключаться платежные агрегаторы, чтобы принимать QR-платежи в магазинах. Эксперты считают, что такой способ может стать проще для торговых точек, но есть риск замедления скорости переводов

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Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков. Это станет возможно благодаря платежным агрегаторам, которые выходят на этот рынок.

Платежный интегратор PayMaster (входит в топ-10 в России) сможет настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Он уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время подключит 5 тыс. касс, рассказал РБК генеральный директор PayMaster Андрей Смирнов. Он не указал, о каких торговых сетях идет речь.

Подробнее о том, как банки и интеграторы будут конкурировать за магазины, читайте в материале «РБК Pro».

Из топ-10 платежных агрегаторов начать принимать QR-платежи через СБП в этом году планируют Robokassa, RBK Money и Platron, сообщили их представители. Крупнейший платежный агрегатор «Яндекс.Касса» (сервис компании «Яндекс.Деньги», 75% минус 1 руб. которой принадлежит Сбербанку) тоже готовится выйти на этот рынок, но срок подключения к системе не раскрывает. Остальные крупные участники рынка не ответили на запросы РБК.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. Сначала в ней работали только переводы по номеру телефона между счетами физических лиц вне зависимости от банка. Во втором полугодии к ним добавились переводы от физического лица юридическому, что позволило торгово-сервисным предприятиям принимать платежи с помощью QR-кода. Сейчас участниками СБП являются 34 банка и четыре платежных сервиса, при этом платежи через QR-код проводят только восемь кредитных организаций. ЦБ установил для банков фиксированную комиссию, которую они могут брать с магазинов за расчеты через СБП, на уровне 0,4–0,7%, что ниже, чем комиссия за эквайринг.