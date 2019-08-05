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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Финансы ,  
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Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ
Сбербанк с 5 августа начинает масштабирование на все регионы сервиса оплаты покупок через QR-коды вместо карт. Сервис будет конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ и с денежными переводами самого Сбербанка
Фото: Anthony Kwan / Bloomberg

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка. С 1 июля сервис предоставлялся только в Краснодарском крае, его масштабирование на страну начнется с 5 августа с подключения торговых точек в Санкт-Петербурге.

Для того чтобы оплатить покупку, клиент Сбербанка с помощью приложения сможет отсканировать размещенный на кассе QR-код, а кассиры, в свою очередь, будут видеть информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Позже к сервису «Плати QR» могут получить доступ клиенты других банков, указали в Сбербанке.

С середины прошлого года услуга «Плати QR» тестировалась в 42 городах, но для того чтобы воспользоваться таким видом оплаты, клиенты должны были скачивать специальное приложение.

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Новый сервис будет доступен как крупным, так и небольшим торговым предприятиям. По мнению Сбербанка, особо востребованы QR-коды будут у микро- и малого бизнеса, где нет традиционного эквайринга. Это рынки, магазины у дома, такси, салоны красоты, услуги по ремонту и т.д. Планируемое количество торговых точек, которые планируется подключить к системе, в Сбербанке не раскрыли.

Кому выгодны QR-коды

«Безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса», — объяснили актуальность сервиса в Сбербанке. В крупных городах доля безналичных платежей, по оценкам исполнительного директора Союза независимых сетей Сергея Кузнецова, составляет от 30 до 60% (в продовольственной рознице — до 50%), и она растет, тогда как в регионах покупатели платят чаще наличными, а по карте может оплачиваться не более 30% покупок.

За использование QR-платежей клиентам-покупателям (мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» есть у 48 млн человек) будут начислять бонусы «Спасибо» по аналогии с оплатой картами, без дополнительных преимуществ.

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А тарифы по QR-кодам для торговли будут ниже, чем по картам. В системе Сбербанка тарифы для продавцов за пользование сервисом составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа и будут зависеть от сферы бизнеса. Самый низкий тариф предусмотрен для социальной сферы. За платежи по картам бизнес платит банкам в среднем 1,5–2,5%.

В то же время тарифы Сбербанка по QR-кодам выше, чем планирует установить ЦБ в своей Системе быстрых платежей (СБП) — 0,4% для супермаркетов, магазинов продуктов, бытовой техники и одежды, а по другим категориям — в диапазоне от 0,2 до 0,7%. Именно для конкуренции с СБП Сбербанк разрабатывает открытую для других банков технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, говорили источники РБК. С запуском нового вида оплаты Сбербанк опережает ЦБ — сервис платежей по QR в СБП планируется запустить для широкого круга пользователей в сентябре, обещала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Конкуренты QR-платежей

QR-сервис Сбербанка сможет конкурировать с оплатой по картам из-за более дешевых тарифов и будет особенно востребован у представителей малого бизнеса, соглашается председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Он сможет конкурировать и с СБП, так как у Сбербанка наибольшая доля клиентов как среди физических (более 93 млн граждан), так и среди юридических лиц, полагает эксперт.

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В саму СБП по настоянию Центробанка Сбербанк тоже должен войти уже осенью — пока крайний срок подключения установлен 1 сентября, но ЦБ не исключил, что может перенести эту дату на месяц.

СБП, объединяющая на платформе ЦБ разные банки, в первую очередь создавалась как конкурент Сбербанка на рынке денежных переводов населения, где, по данным ФАС, он занимает 94% рынка. Но в начале 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости для развития конкуренции сделать подключение к СБП обязательным для всех, в том числе для Сбербанка. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей», — говорила она. В итоге был принят закон, обязавший все системнозначимые банки присоединиться к СБП.

Распространению QR-кодов может помешать широкое использование системы денежных переводов самого Сбербанка, которые сейчас активно используются для оплаты товаров и услуг как раз в микробизнесе. По словам Обаевой, для продавцов переводы выгоднее, потому что они не платят никаких комиссий. Тут на первый план могут выйти предпочтения покупателей. «Если клиент давно пользуется услугами, например, парикмахера и у него уже настроен денежный перевод, то ему будет легче совершить именно эту операцию, чем отсканировать QR-код», — объясняет Обаева, добавляя, что использование денежных переводов никак не стимулируется, поэтому если для покупателя важно получать бонусы за оплату покупок, то он перейдет на QR-платежи.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: QR-код, Сбербанк
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