Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк с 5 августа начинает масштабирование на все регионы сервиса оплаты покупок через QR-коды вместо карт. Сервис будет конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ и с денежными переводами самого Сбербанка

Фото: Anthony Kwan / Bloomberg

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка. С 1 июля сервис предоставлялся только в Краснодарском крае, его масштабирование на страну начнется с 5 августа с подключения торговых точек в Санкт-Петербурге.

Для того чтобы оплатить покупку, клиент Сбербанка с помощью приложения сможет отсканировать размещенный на кассе QR-код, а кассиры, в свою очередь, будут видеть информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Позже к сервису «Плати QR» могут получить доступ клиенты других банков, указали в Сбербанке.

С середины прошлого года услуга «Плати QR» тестировалась в 42 городах, но для того чтобы воспользоваться таким видом оплаты, клиенты должны были скачивать специальное приложение.

Новый сервис будет доступен как крупным, так и небольшим торговым предприятиям. По мнению Сбербанка, особо востребованы QR-коды будут у микро- и малого бизнеса, где нет традиционного эквайринга. Это рынки, магазины у дома, такси, салоны красоты, услуги по ремонту и т.д. Планируемое количество торговых точек, которые планируется подключить к системе, в Сбербанке не раскрыли.