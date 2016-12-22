Сбербанк и «Яндекс.Деньги» запустили сервис мгновенных платежей для юрлиц, который должен сократить время расчетов компаний. Технологически сервис не нов, а основные затраты времени в сделках b2b сохранятся, считает эксперт

Фото: Максим Стулов / ТАСС

Онлайн-шопинг для юрлиц

Сбербанк совместно с «Яндекс.Касса» (платежный сервис компании «Яндекс.Деньги») запустил сервис мгновенных переводов между юрлицами «b2b-платежи», рассказал в ходе пресс-конференции генеральный директор «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев. С его помощью онлайн-оплата от корпоративных клиентов компаний будет занимать столько же времени, сколько оплата от физлиц. По словам представителей компаний, такая технология онлайн-оплаты на массовом уровне появилась в России впервые.

Классический процесс b2b-расчета, который существует уже несколько лет, сложнее и дольше, объясняет Глазачев. Обычно продавец выставляет счет покупателю на бумаге или в электронном виде, после чего покупатель передает счет в бухгалтерию или сам заносит данные в бухгалтерскую программу. Затем он проводит платеж и ждет, когда деньги поступят на банковский счет продавца. Чтобы быстро подтвердить оплату, покупатель может передать продавцу скан платежного поручения. Но с учетом оформления и пересылки документов даже в электронном виде это занимает от одного до трех дней в зависимости от величины организации и скорости работы ее бухгалтерии.

Продавцы, вместо того чтобы проверять входящий платеж и сверять его с выставленным счетом, будут просто получать информацию в своем сервисе о факте отправки и факте платежа — все то же самое, что происходит при оплате обычных кроссовок, пояснил в ходе конференции директор проектов «Цифровой корпоративный̆ банк» Сбербанка Сергей Паршиков. «Мы хотим сделать так, чтобы пользовательский опыт корпоративных продаж был сравним с обычным онлайн-шопингом», — отметил он.

Подключить «b2b-платежи» можно только через «Яндекс.Касса». Для этого компания должна будет добавить на свой сайт кнопку для приема платежей через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», так как сейчас услуга доступна только компаниям с расчетным счетом в Сбербанке. Сегодня их около 2 млн, и это 30% от числа микро-, малых и средних предприятий России, по данным ФНС, отмечают в «Яндекс.Деньги». В системе будет предусмотрена комиссия за совершение платежа, однако ее размер не раскрыли.

Для оплаты счета через сервис нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу, нажать кнопку «Оплатить через «Сбербанк Бизнес Онлайн», авторизоваться в интернет-банке и подтвердить платеж паролем из СМС. Никакие данные о товаре или продавце вводить не нужно — счет создастся автоматически. Сразу после его оплаты продавец получит уведомление об этом и информацию о юрлице, необходимую для закрывающих документов. После этого продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, пока деньги поступят на его расчетный счет или когда покупатель пришлет платежное поручение.

Среди первых клиентов сервиса «b2b-платежей» — сотовые операторы, рекрутинговые сервисы, предприятия сырьевого сектора, IT-компании — рекрутинговый портал HeadHunter, сервис бронирования OZON.travel, облачный сервис по хранению данных «МойСклад», платформа для создания сайтов Nethouse и другие.

В OZON.Travel РБК пояснили, что сервис b2b-платежей от «Яндекс.Кассы» и Сбербанка предназначен для тех клиентов — юридических лиц OZON.travel, кто по какой-то причине не готов вносить депозит для оплаты деловых поездок. Даже если на депозите нет средств, но открыт и пополнен счет в Сбербанке, клиент может оплатить услуги моментально.

Новшество ли

С технологической точки зрения подобные сервисы ничем не отличаются от привычных нам e-commerce-платформ (электронная коммерция, осуществление электронных платежей полностью онлайн. — РБК). Разница лишь в том, что не человек вводит информацию о своей карте, а банковский сервис, говорит руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николай Легкодимов. «На мой взгляд, в b2b проблема непосредственно скорости проведения платежа не так остро стоит, по крайней мере в сегменте крупного бизнеса. Основные затраты времени здесь — это подготовка закрывающих документов, которые никуда не денутся», — отмечает эксперт. Сервис, снимающий с бизнеса «бумажное» закрытие операций, точно бы был очень востребован, указывает Легкодимов.

То, что продавцу не надо формировать акты и счета, а покупателю — передавать их в бухгалтерию, является большим преимуществом, особенно если речь идет о каких-то рутинных транзакциях, например о покупке расходных материалов в офис, говорит генеральный директор цифровой платформы Webbankir Андрей Пономарев.

В первую очередь сервис Сбербанка и «Яндекс.Кассы» может быть полезен для малого и среднего бизнеса — для них меньше «бумажных» препятствий, считает Пономарев. «Например, локальный ресторан запросто может закупать таким образом продукты в условном Metro Cash & Carry», — говорит эксперт. А вот крупная федеральная сеть, где все процедуры централизованы, скорее всего, продолжит работать по старой схеме, указывает он.

Что касается рисков неавторизованных платежей через сервис, это решается точно так же, как в традиционном формате — системой полномочий и доступов, отмечает Легкодимов. «Во многих компаниях есть градации по суммам, которые может одобрять сотрудник на конкретной должности. Уверен, такая схема будет реализована и в банк-клиенте платежных сервисов», — заключает он.

По факту вопрос рисков и доступа к этой системе сотрудников — это вопрос к компании, кому из сотрудников она разрешает пользоваться телефоном, зарегистрированным в «Сбербанк Бизнес Онлайн», говорит Пономарев.