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Сбербанк впервые допустил сторонний банк к своей системе QR-платежей
К ней подключился Тинькофф Банк. После того как свою систему QR-платежей запустил ЦБ, Сбербанк, которому уже приходилось конкурировать с регулятором, открыл доступ к своей платформе сторонним организациям
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тинькофф Банк стал первым банком, присоединившимся к платформе Сбербанка, которая позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода, — «Плати QR». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка, участие в проекте подтвердили в пресс-службе Тинькофф Банка.

Функция доступна в приложении Тинькофф Банка на iOS, позже она появится в Android. Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ
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Тинькофф Банк летом 2018 года также первым присоединился к системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона. Этот сервис Сбербанк открыл сторонним кредитным организациям после того, как ЦБ объявил о создании СБП — конкурента p2p-переводам (от физлиц физлицам) Сбербанка. Клиенты кредитных организаций, входящих в систему Сбербанка, как и в СБП, могут переводить деньги друг другу по номеру телефона. Тинькофф Банк участвует и в СБП — он в числе первых в январе 2019 года запустил переводы по номеру телефона между физлицами, а в декабре подключил сервис оплаты по QR-кодам.

Сейчас к системе переводов Сбербанка подключены три банка (Тинькофф Банк, Совкомбанк и СДМ-Банк), а также сети салонов связи «Евросеть», «Связной», МТС и электронный кошелек WebMoney. В системе переводов ЦБ работает 31 банк, в том числе десять крупнейших. До 1 октября к ней должны были подключиться 11 системно значимых банков, это условие не выполнил только Сбербанк. Его глава Герман Греф ранее говорил, что банк может запустить часть сервисов СБП до конца марта 2020 года.

По данным ЦБ (.pdf), в 2018 году Сбербанк занимал 94% рынка по объему денежных переводов. Перед запуском СБП глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от денежных переводов. Греф, в свою очередь, критиковал СБП и заявлял, что она небезопасна. «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — говорил он.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, Тинькофф Банк
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