Сбербанк впервые допустил сторонний банк к своей системе QR-платежей

К ней подключился Тинькофф Банк. После того как свою систему QR-платежей запустил ЦБ, Сбербанк, которому уже приходилось конкурировать с регулятором, открыл доступ к своей платформе сторонним организациям

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тинькофф Банк стал первым банком, присоединившимся к платформе Сбербанка, которая позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода, — «Плати QR». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка, участие в проекте подтвердили в пресс-службе Тинькофф Банка.

Функция доступна в приложении Тинькофф Банка на iOS, позже она появится в Android. Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.

Тинькофф Банк летом 2018 года также первым присоединился к системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона. Этот сервис Сбербанк открыл сторонним кредитным организациям после того, как ЦБ объявил о создании СБП — конкурента p2p-переводам (от физлиц физлицам) Сбербанка. Клиенты кредитных организаций, входящих в систему Сбербанка, как и в СБП, могут переводить деньги друг другу по номеру телефона. Тинькофф Банк участвует и в СБП — он в числе первых в январе 2019 года запустил переводы по номеру телефона между физлицами, а в декабре подключил сервис оплаты по QR-кодам.