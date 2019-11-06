ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

Глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила надежду на то, что Сбербанк завершит работу по скорейшему подключению к СБП

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России оштрафовал Сбербанк за задержку с подключением к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, сообщает корреспондент РБК.

«Один банк, который не выполнил требование законодательства, получил от нас предписание, и мы назначили ему штраф. Надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — заявила Набиуллина, отметив, что к СБП уже подключились 10 из 11 крупнейших банков России.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Глава ЦБ пояснила, что СБП будет приносить пользу потребителям лишь в том случае, если к ней будут подключены все крупнейшие банки, и такое требование установлено законом.

1 октября ЦБ уже сообщал о подключении к СБП 10 из 11 системно значимых банков, пообещав направить последнему предписание об устранении нарушения. На тот момент единственным неподключившимся к СБП банком оставался Сбербанк.