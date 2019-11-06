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Финансы ,  
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей
Глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила надежду на то, что Сбербанк завершит работу по скорейшему подключению к СБП
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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России оштрафовал Сбербанк за задержку с подключением к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, сообщает корреспондент РБК.

«Один банк, который не выполнил требование законодательства, получил от нас предписание, и мы назначили ему штраф. Надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», — заявила Набиуллина, отметив, что к СБП уже подключились 10 из 11 крупнейших банков России.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Глава ЦБ пояснила, что СБП будет приносить пользу потребителям лишь в том случае, если к ней будут подключены все крупнейшие банки, и такое требование установлено законом.

1 октября ЦБ уже сообщал о подключении к СБП 10 из 11 системно значимых банков, пообещав направить последнему предписание об устранении нарушения. На тот момент единственным неподключившимся к СБП банком оставался Сбербанк.

Финансы
ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

На Восточном экономическом форуме — 2019 глава Сбербанка Герман Греф предупреждал, что его банк не успеет подключиться к СБП к 1 октября, поскольку это требует большого количества доработок.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за невыполнение в установленный срок законного предписания ЦБ на банк может быть наложен штраф в размере 500–700 тыс. руб., а на его должностных лиц — в размере 20–30 тыс. руб.

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, ЦБ
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