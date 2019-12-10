Греф после штрафа ЦБ назвал срок подключения к системе быстрых платежей

По словам главы Сбербанка, часть сервисов могут быть подключены к концу марта. Ранее ЦБ уже оштрафовал кредитную организацию за задержку подключения к СБП

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первые сервисы системы быстрых платежей (СБП) Сбербанк планирует подключить ориентировочно к концу марта. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф по итогам заседания набсовета, передает корреспондент РБК.

«У нас есть план, и мы до середины января закончим подработку наших систем. 10 или 15 января стоит срок, когда мы должны закончить доработку наших систем. После этого начнется процесс тестирования подключения», — сообщил Греф.

Он уточнил, что объем работ на этом этапе большой. «По нашей практике несколько месяцев это занимает как минимум <...> Тяжело сказать, как пойдет. Может быстро пойти, а могут начаться сложности <...> Возможно, что в первом квартале, конец марта, более реалистично какое-то количество сервисов мы подключим», — сказал глава Сбербанка.

Изначально все банки с универсальной лицензией должны были подключиться к СБП до 1 сентября. Позднее ЦБ перенес этот срок на 1 октября. Однако и в этот срок уложились не все банки. В их числе оказался и Сбербанк.