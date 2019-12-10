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Финансы ,  
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Греф после штрафа ЦБ назвал срок подключения к системе быстрых платежей
По словам главы Сбербанка, часть сервисов могут быть подключены к концу марта. Ранее ЦБ уже оштрафовал кредитную организацию за задержку подключения к СБП
Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первые сервисы системы быстрых платежей (СБП) Сбербанк планирует подключить ориентировочно к концу марта. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф по итогам заседания набсовета, передает корреспондент РБК.

«У нас есть план, и мы до середины января закончим подработку наших систем. 10 или 15 января стоит срок, когда мы должны закончить доработку наших систем. После этого начнется процесс тестирования подключения», — сообщил Греф.

Он уточнил, что объем работ на этом этапе большой. «По нашей практике несколько месяцев это занимает как минимум <...> Тяжело сказать, как пойдет. Может быстро пойти, а могут начаться сложности <...> Возможно, что в первом квартале, конец марта, более реалистично какое-то количество сервисов мы подключим», — сказал глава Сбербанка.

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Изначально все банки с универсальной лицензией должны были подключиться к СБП до 1 сентября. Позднее ЦБ перенес этот срок на 1 октября. Однако и в этот срок уложились не все банки. В их числе оказался и Сбербанк.

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В середине ноября Греф заявил, что банк не успеет и к Новому году подключиться к СБП. «Это физически невозможно сделать», — говорил он, уточняя, что подключение к СБП требует «существенной доработки 16 базовых систем» Сбербанка. ЦБ уже оштрафовал Сбербанк за задержку.

Авторы: Евгения Чернышова, Мария Бондаренко
Теги: Герман Греф, Сбербанк
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