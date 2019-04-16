Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,35 +0,09 EUR Бирж. 72,74 +0,11 Brent 71,33 +0,32% USD Нал. 64,78 63,97 EUR Нал. 73,19 72,39 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1305 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 092,70 +40,60 IMOEX 2 550,29 +0,20% RTSI 1 248,59 +0,13% DJIA 26 384,77 -0,10% Nasdaq 7 976,01 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
Работы по стабилизации в Нотр-Даме займут 48 часов Общество, 15:23 СМИ узнали о разработке Microsoft аналога наушников AirPods Технологии и медиа, 15:23 Какие комплексы и страхи разжег пожар в Нотр-Дам Мнение, 15:21 В Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали здания судов Общество, 15:19 Миллиардер Ахмедов подал против бывшей жены иск на $115 млн Общество, 15:15 В МВД Франции заявили о «слабых местах» в конструкции Нотр-Дама Общество, 15:12 МЧС назвало число погибших при пожарах в 2018 году россиян Общество, 15:11 Успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 15:05 Греф предложил создать фонд для восстановления Нотр-Дама Общество, 15:02 «Ростелеком» запустил телемедицинский сервис Технологии и медиа, 15:00 Что такое атмосферные факторы и как они влияют на процесс старения кожи Стиль, 14:53 Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах Финансы, 14:41 Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО Общество, 14:39 «Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму Политика, 14:37
Финансы ,  
0 
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
Сбербанк направит 361,4 млрд руб. на выплаты акционерам, или 43,5% от чистой прибыли по МСФО. Это рекордные по общему объему дивиденды для российских компаний. Половина — около ₽180 млрд — будет направлена в федеральный бюджет
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Наблюдательный совет Сбербанка 16 апреля одобрил дивидендные выплаты акционерам по итогам 2018 года в размере 361,4 млрд руб., или 43,5% от чистой прибыли кредитной организации по МСФО за прошлый год. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Выплаты, которые должны будут еще одобрить акционеры банка на годовом собрании, станут рекордными. Они в 1,3 раза превышают дивидендные выплаты за 2017 год.

«Это самые высокие дивиденды по общему объему в истории российских компаний. Надеюсь, это тот сюрприз, которого инвесторы ждали», — заявил Греф.

Финансы
ЦБ определился с датой подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей

В расчете на одну акцию выплата составит 16 руб. на акцию, что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности более чем в 6% годовых для обыкновенных акций, 7% — для привилегированных.

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб.

Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Поскольку государство в лице ЦБ владеет 50% плюс одной акцией Сбербанка, казна может получить около 180 млрд руб. в виде дивидендов. В сентябре из проекта госбюджета на 2019 год стало известно, что Минфин планирует получить от Сбербанка в виде дивидендов около 209 млрд руб.

Видео: РБК

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Сбербанк, дивиденды, Герман Греф
Материалы по теме
Кто в России платил больше всех дивидендов
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов
Бизнес
Сбербанк получил контроль над разработчиком системы распознавания лиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter