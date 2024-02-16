«Совкомбанк» решил приобрести «Хоум Банк»
«Совкомбанк» сообщил о намерении приобрести «Хоум Банк». Ожидается, что сделка завершится к концу 2024 года.
«Первым этапом сделки станет покупка 51% акций «Хоум Банка» за счет эмиссии новых акций «Совкомбанка» в размере 5% уставного капитала. На втором этапе — до конца 2024 года — «Совкомбанк» планирует приобрести оставшиеся 49% акций «Хоум Банка», которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов», — говорится в сообщении.
В финансовой организации ожидают, что благодаря этой сделке число розничных клиентов вырастет на 50% (до 9 млн человек), а розничный и депозитарный портфели — на 25% (915 млрд руб.) и 20% (945 млрд руб.) соответственно.
«Хоум Банк» работал в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года, после прихода на рынок чешской Home Credit Bank.
В ноябре 2023 года «Хоум Банк» попал под санкции США.
Материал дополняется
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри