Организаторы IPO Совкомбанка оценили его стоимость

Совкомбанк, планирующий IPO в ближайшее время, оценивается организаторами примерно в 0,9–1 своего капитала, то есть в диапазоне 190–210 млрд руб. Аналитики говорят, что справедливая стоимость банка выше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оценка Совкомбанка при первичном размещении составит 0,9–1 капитала, рассказали РБК два источника, близкие к организаторам IPO.

На 30 июня капитал банка по МСФО составил 247 млрд руб., включая бессрочный субординированный долг и неконтрольные доли участия. Без учета суборда он составляет 213 млрд руб., уточнил один из собеседников РБК. «Консервативная оценка стоимости банка дает хороший потенциал для дальнейшего роста акций. Для владельцев банка более важна история долгосрочного роста акций, чем высокая оценка при размещении», — отметил он.

Если исходить из капитала без учета субординированного долга, то оценка банка организаторами соответствует диапазону 192–213 млрд руб.

Совкомбанк — первый с 2015 года российский банк, собравшийся на IPO, — он планирует провести его уже в декабре-январе, писал РБК. 20 ноября Центробанк зарегистрировал допэмиссию акций банка на 500 млн руб. (5 млрд акций номиналом 0,1 руб. каждая). Представитель Совкомбанка подчеркивал, что банк готов к IPO уже много лет.

До последнего момента банк не решался на размещение бумаг, но приготовился выйти на биржу на фоне осенней серии IPO, которые российские эмитенты проводят даже в отсутствие иностранных инвесторов, чьи вложения в российский рынок остаются замороженными. В октябре IPO по верхней границе ценового диапазона провела группа «Астра», разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, также по верхней границе прошло размещение сети мужской одежды Henderson в начале ноября. Еще одной публичной компанией стал золотодобытчик «Южуралзолото», хотя размещение прошло по нижней границе ценового диапазона.

РБК направил запрос в Совкомбанк.

В каком состоянии находится Совкомбанк

Оценка Совкомбанка с небольшой премией к «Сберу», то есть чуть выше капитала 2023 года, была бы справедливой, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Дисконт в несколько процентных пунктов к справедливой цене нужен, «для того чтобы у участников рынка был дополнительный стимул приобретать акции в ходе сделки». Рыночная оценка Сбербанка составляет около 6,3 трлн руб. (обыкновенные акции плюс привилегированные) при капитале 5,7 трлн руб.

Базовый капитал Совкомбанка по итогам полугодия (последние доступные данные) достиг 247 млрд руб., включая бессрочный субординированный долг и неконтрольные доли участия. При этом рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 55%, у «Сбера» за тот же период — 25,5%, у ВТБ — 32,8%, у группы Тинькофф Банка — 35,5%.

«В финансовом плане банк смотрится весьма неплохо. Чистая прибыль в первом полугодии 2023 года составила 52 млрд руб. при показателе ROE на очень высоком уровне. Розничный кредитный портфель банка за вычетом резервов в январе—июне вырос на 15%, до 674 млрд руб., корпоративный — на 7%, до 850 млрд руб. Собственные средства составили в конце июня 247 млрд руб., увеличившись на 23% с начала года. Есть, правда, и неоднозначный момент — доля прочих статей в операционных расходах, которые довольно сложно прогнозировать, по моим расчетам, составила значительные 38%», — рассуждает аналитик «Финама» Игорь Додонов.

В целом Совкомбанк «по структуре доходов и показателям ближе к Сбербанку, но последний в разы превосходит его по размеру активов, поэтому мы сравниваем Совкомбанк также с «Тинькофф», который, с одной стороны, ближе по размеру активов, а с другой — позиционирует себя как IТ-компанию, поэтому его оценка выше», рассуждает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Мультипликатор P/B (капитализация компании к балансовой стоимости акционерного капитала. — РБК) для Сбербанка равен 1,03х, для «Тинькофф» — 2,65х. Мы полагаем, что мультипликатор P/B для Совкомбанка составляет порядка 1,5х, что предполагает справедливую рыночную стоимость в 417 млрд руб. (учитывается отчетность по РСБУ. — РБК)», — отмечает Пырьева.

Додонов в качестве предварительной оценки приводит сумму в 350 млрд руб., но отмечает, что для ее уточнения нужна отчетность за третий квартал, «которая должна будет показать, в частности, сможет ли банк удержать такую феноменально высокую рентабельность капитала».

Каковы перспективы IPO

«С учетом хороших показателей банковского сектора в 2023 году, высокой рентабельности Совкомбанка, его позиций в секторе IPO будет иметь достаточно высокое внимание со стороны инвесторов. Если будет дисконт на IPO к оценкам аналитиков, это повысит интерес инвесторов к размещению, возможно, рост котировок в первые торговые дни, что сформирует позитивный сентимент (мнение участников рынка, куда будут двигаться котировки. — РБК)», — рассуждает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Как писал «Коммерсантъ», Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 млрд руб., при этом «организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения». Российские банки не проводили IPO с 2015 года — последним это сделал Московский кредитный банк, причем размещение состоялось не в Лондоне (как, например, у Тинькофф Банка в 2013 году), а в Москве. Сейчас у эмитентов практически нет альтернативы — большинство российских банков, в том числе Совкомбанк, находятся под блокирующими санкциями, которые делают почти невозможным привлечение средств иностранных инвесторов. IPO Совкомбанка станет первым среди эмитентов под санкциями.

«Не так часто на рынок выходит представитель банковского сектора, входящий ко всему прочему в первую десятку банков России по объему активов. Бизнес Совкомбанка хорошо диверсифицирован: помимо корпоративного и розничного банкинга присутствует страхование, факторинг, лизинг», — отмечает Пырьева. Она полагает, что весомую долю в размещении займут институциональные инвесторы, «но и интерес частных инвесторов тоже будет проявлен, учитывая в целом повышенную активность физиков на российском фондовом рынке в последнее время».

К аргументам в пользу участия в размещении Пырьева также относит статус системно значимого банка и рост финансовых показателей Совкомбанка, к минусам — «не самое благоприятное время для банковского сектора, когда под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и мер по сдерживанию кредитования темпы роста финпоказателей могут заметно замедлиться в 2024 году». Кроме того, у Совкомбанка сильные конкуренты в лице Сбербанка и «Тинькофф», заключает аналитик.

О том, что «время для IPO сейчас не самое благоприятное», говорит и Додонов. «В экономике сохраняется значительная неопределенность, жесткая монетарная политика, и меры Банка России по охлаждению розничного кредитования будут оказывать определенное давление на банковский бизнес; остаются значительными геополитические и другие риски. Однако планы банка по привлечению 10 млрд руб. выглядят вполне осуществимыми», — заключает он.