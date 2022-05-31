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Home Credit продала долю в российском банке

За материнской компанией сохранилась контрольная доля в 50,49%, а группе инвесторов, которую представляет председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин, перешли 49,51%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Зарегистрированная в Нидерландах группа Home Credit B.V. продала долю в 49,51% в банке «Хоум Кредит энд Финанс» пулу частных инвесторов, следует из сведений, внесенных в ЕГРЮЛ. Первым на завершение сделки обратил внимание «Интерфакс».

У Home Credit B.V. осталась контрольная доля в 50,49%. Председатель совета директоров СПБ Биржи, единственный из ранее известных покупателей Иван Тырышкин, приобрел долю в 9,91%. У Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки и Дмитрия Чемендрякова по 9,90%. Дата изменения права собственности — 30 мая.

Тырышкин сообщил, что большинство из новых совладельцев — его младшие партнеры в других проектах. По его словам, Home Credit продолжит владеть своей долей компании в течение нескольких кварталов. «Это обеспечит аккуратную передачу компетенций, банк сохранит возможность пользоваться огромным опытом группы, накопленном в 25 странах», — пояснил финансист.

Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития
Финансы
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Комментируя дальнейшие планы, Тырышкин сообщил, что «Хоум Кредит энд Финанс» будет развиваться в сторону дальнейшей цифровизации, а среди продуктов банка появятся новые инструменты для бизнеса.

Home Credit B.V. продала и часть других своих российских активов. Те же пять инвесторов приобрели 49,5% в организации микрофинансирования «Купи не копи» (по 9,90% каждый) и такие же доли в «Хоум Кредит Страхование». Данные об обеих сделках были внесены в ЕГРЮЛ 24 мая.

Тырышкин также приобрел 100% в ООО «Форвард Лизинг», которой до владела зарегистрированная в Нидерландах компания Vsegda Da N.V. Vsegda Da — «дочка» инвестиционной группы PPF, которая в свою очередь владеет Home Credit.

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У бизнесмена есть доли и в других компаниях, в частности он владеет 0,000030% в СПБ Бирже.

О продаже банка «Хоум Кредит» стало известно в середине мая. Кредитное учреждение специализируется на выдаче кредитных карт и карт рассрочки, а также на POS-кредитовании. Занимает 33-е место по активам в России (307,4 млрд руб. на 1 февраля), по данным banki.ru.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Хоум кредит энд финанс банк «Хоум Кредит» Иван Тырышкин продажа бизнеса
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