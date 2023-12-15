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Финансы ,  
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Совкомбанк привлек на бирже ₽11,5 млрд,

Совкомбанк привлек на IPO ₽11,5 млрд, 65% получили розничные инвесторы
Совкомбанк разместил акции на бирже по максимальной заявленной цене. 65% от привлеченных 11,5 млрд руб. банку предоставили розничные инвесторы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совкомбанк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек от инвесторов 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона. Торги бумагами начнутся в пятницу, 15 декабря.

С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, на 30 июня капитал банка составлял 213 млрд руб. без учета субординированного долга или 247 млрд руб. с ним. До начала размещения Совкомбанк оценивался в 0,9–1 капитала, то есть в диапазоне 190–210 млрд руб.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Книга заявок на приобретение акций была открыта с 1 по 14 декабря, уже в первые часы букбилдинга она была переподписана. На покупку бумаг поступило 140 тыс. заявок, утончили в Совкомбанке. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, оставшиеся 35% — институциональные. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам, а среди частных инвесторов наибольшую аллокацию получили лица, подавшие заявки на приобретение пакетов свыше 800 акций (от 9,2 тыс. руб.), клиенты банка с историей обслуживания свыше десяти лет и сотрудники кредитной организации.

«Наверное, можно было бы привлечь чуть больше, но это та глубина, которую на сегодняшний день российский рынок позволяет», — комментировал РБК параметры сделки совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. Он также подчеркивал, что ключевые акционеры, а также аналитики до сделки оценивали актив «существенно дороже» установленных ценовых параметров IPO.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивают банк на 40–60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — объяснял Хотимский.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером SVCB. Один лот содержит 100 акций.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк — универсальный системно значимый банк. Входит в топ-10 по размеру активов (2,9 трлн руб.) и капитала (309,5 млрд руб.) на 1 ноября 2023 года, согласно отчетности по РСБУ. На российском рынке работает с 1990 года. За это время увеличивал активы не только за счет органического роста бизнеса, но и за счет сделок слияния и поглощения (ДжиИ Мани Банк, Росевробанк, «Восточный»). В феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, попал под блокирующие санкции США одновременно с государственными ВТБ и «Открытием».

Как следует из отчетности Совкомбака по МСФО, в 2022 году он зафиксировал убыток в 14,3 млрд руб. против чистой прибыли годом ранее на уровне 49,7 млрд руб. Чистые процентные доходы банка сократились на 11,3%, до 103,0 млрд руб. Давление на этот показатель в основном дало увеличение процентных расходов по депозитам корпоративных и розничных клиентов. Чистые комиссионные доходы достигли 37,2 млрд руб., прибавив год к году 4,9%. Как и многие российские участники рынка, в кризисный год Совкомбанк значительно нарастил резервы на покрытие возможных потерь по кредитам — в 1,7 раза, до 53,9 млрд руб. Заметный эффект на финансовый результат Совкомбанка в 2022 году оказали операции с иностранной валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами: по ним организация зафиксировала убыток в 29 млрд руб. против чистой прибыли в 9 млрд руб. годом ранее.

В 2023 году бизнес-показатели Совкомбанка улучшились: его чистая прибыль по итогам девяти месяцев достигла 76,4 млрд руб. Хотя финансовый результат третьего квартала оказался чуть ниже по сравнению с предыдущим отчетным периодом — 24,7 млрд руб. против 29,1 млрд, чистые процентные доходы организации росли на протяжении трех кварталов и по итогам девяти месяцев составили 103,9 млрд руб. За тот же период чистые комиссионные доходы тоже увеличивались, превысив на 30 сентября 19,5 млрд руб. Компоненты, оказавшие негативный эффект на прибыль в прошлом году, в 2023-м уже не имели такого существенного влияния. Расходы Совкомбанка на резервы по кредитам за девять месяцев оцениваются в 29,4 млрд руб. Операции с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами принесли чистую прибыль на уровне 28,5 млрд руб.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Совкомбанк IPO

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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