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Банк «Хоум Кредит» сменит название

«Хоум Кредит» после ухода иностранных акционеров сменит название на Хоум Банк
В июле банк «Хоум Кредит» переименуется в Хоум Банк, узнал РБК. Смена бренда понадобилась из-за выхода из состава акционеров чешской Home Credit B.V.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Банк «Хоум Кредит» с 1 июля 2023 года изменит название на Хоум Банк, чтобы не дублировать бренд своего бывшего акционера — чешской Home Credit B.V., рассказал РБК источник, близкий к кредитной организации. Скорую смену названия подтвердил собеседник РБК на финансовом рынке, знающий о планах банка. В пресс-службе «Хоум Кредита» подтвердили, что ребрендинг состоится.

«Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: Хоум Банк. Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей», — сказал представитель кредитной организации.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов. «Сперва будут обновлены дистанционные каналы — сайт банка и мобильное приложение. Это произойдет уже в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов. Этот этап запланирован на четвертый квартал 2023 года», — пояснил представитель банка.

Банк работал в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года, после прихода на рынок чешской Home Credit Bank, подконтрольной PPF Group бизнесмена Петра Келлнера. В марте 2021 года предприниматель погиб в авиакатастрофе, наследники его бизнеса еще до кризиса рассматривали возможность продажи российского «Хоум Кредита», писал РБК. Сделка состоялась после начала специальной военной операции на Украине: в мае 2022-го PPF Group и Home Credit B.V. продали 50,5% долей банка «Хоум Кредит» группе российских инвесторов во главе с бывшим председателем совета директоров РТС Иваном Тырышкиным. Остальные 49,5% долей иностранные структуры в августе передали самой кредитной организации, следует из данных ЕГРЮЛ.

По информации РБК, «Хоум Кредит» должен завершить ребрендинг 1 ноября 2023 года — к этому времени у банка истекает соглашение с Home Credit B.V. на использование названия. Чешская группа ведет банковский бизнес в других странах — в частности, в Казахстане, Китае, Индонезии и на Филиппинах (.pdf).

Что еще может поменяться

«Хоум Кредит» — розничный банк, специализирующийся на необеспеченном кредитовании физлиц, POS-кредитовании и выдаче кредитных карт. Кризисный 2022 год он завершил с чистой прибылью 987 млн руб., следует из его отчетности по РСБУ. По сравнению с 2021-м она упала почти в восемь раз, но уже за первый квартал этого года финансовый результат кредитной организации улучшился и достиг 4,5 млрд руб.

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Из-за концентрации на необеспеченном кредитовании бизнес «Хоум Кредита» недостаточно диверсифицирован по сегментам риска, но банк решил расширить свою продуктовую линейку, сообщалось в рейтинговом релизе агентства «Эксперт РА» 1 июня. В комментарии аналитиков говорилось, что «Хоум Кредит» планирует развивать транзакционный бизнес с корпоративными клиентами, в том числе обслуживать их внешнеэкономические операции.

Предправления «Хоум Кредита» Александр Скабара тогда не ответил, перестанет ли банк быть исключительно розничным монолайнером. «Наша бизнес-модель традиционно сфокусирована на потребительском кредитовании. <…> В то же время мы не исключаем для себя никаких новых возможностей, в том числе нацеленных на увеличение и диверсификацию не только процентных, но и комиссионных доходов», — сообщил он в ответ на запрос РБК.

Каким еще банкам пришлось решать вопросы с брендом

Первой крупной сделкой по выходу иностранцев с российского банковского рынка после начала специальной военной операции на Украине стала покупка Росбанка «Интерросом» Владимира Потанина у французской Societe Generale. Кредитная организация сохранила название, но у нее возникли обязательства по ребрендингу — ей пришлось отказаться от фирменной палитры, логотипа и слогана Societe Generale. Обновление состоялось через полгода после сделки, в октябре 2022-го.

«Это достаточно затратно, потому что это работа по переоформлению банкоматов, которых у нас порядка 1,5 тыс. штук. Поменять все вывески в отделениях, демонтировать. Переделать все образы в цифровых каналах. Это затратный процесс, но мы были вынуждены на него пойти», — говорила в интервью РБК предправления Росбанка Наталья Воеводина.

22 апреля 2022 года о планах провести ребрендинг объявил Тинькофф Банк. Незадолго до этого его основатель Олег Тиньков опубликовал антивоенный пост в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Тиньков продал свою долю в материнской TCS Group также «Интерросу» Потанина. Основатель банка позднее утверждал, что его заставили продать актив «за копейки», и заявлял о намерении «отозвать бренд «Тинькофф» в России». В банке утверждали, что все юридические права на бренд принадлежат организации. Ребрендинг пока так и не состоялся.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Хоум Кредит Банк ребрендинг
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