 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Совкомбанк запланировал IPO на зиму 2023–2024 годов

Совкомбанк запланировал разместить акции на бирже в декабре—январе
Совкомбанк, давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре—январе, выяснил РБК. Это может стать первым IPO эмитента под санкциями
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк, входящий в список системно значимых игроков на российском рынке, готовится провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в декабре этого года или январе следующего, рассказал РБК источник, близкий к кредитной организации. Выход на рынок в конце 2023-го — начале 2024 года подтвердил еще один собеседник, знакомый с условиями размещения.

Другой собеседник РБК, близкий к кредитной организации, отметил, что точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в четвертом квартале возможно.

Это может быть первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями. Совкомбанк, как и многие крупные российские банки, попал под ограничения в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

По данным центра раскрытия корпоративной информации, 4 октября совет директоров Совкомбанка вынес на повестку обсуждение вопроса об осуществлении прав банка на обыкновенные акции, зарегистрированные еще в 2020 году. Организация также объявила о созыве внеочередного собрания акционеров 25 октября — на повестке вопросы об увеличении уставного капитала Совкомбанка путем допэмиссии акций и обращение за их листингом на биржу.

Представитель Совкомбанка сообщил РБК, что банк поддерживает регистрацию возможной допэмиссии акций на Мосбирже. «Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит», — пояснил он, но добавил, что Совкомбанк «готов к IPO на протяжении многих лет».

Представитель Мосбиржи отказался от комментариев.

Читайте на РБК Pro
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами
Как депрессивная Япония добилась бурного роста экономики и рынка акций
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике

Что известно об обновленных планах Совкомбанка на IPO

Обновление регистрации допэмиссии акций — не формальное действие Совкомбанка: сделка готовится, хотя ее параметры во многом еще не определены, говорят собеседники РБК.

«Суммарные объемы размещений акций на бирже в 2022 и 2023 году не превышали 5 млрд руб. Учитывая размер и известность банка, это, вероятно, будет крупнейшая сделка за последние два года. Ценовой диапазон размещения будет зависеть от ситуации на рынке, но справедливая оценка по мультипликаторам P/E и P/B находится между «Тинькофф» и «Сбером». Текущий P/B Сбербанка равен 1, а «Тинькофф» — 3,2. То есть банк в любом случае должен быть оценен выше капитала», — поясняет еще один источник, близкий к кредитной организации.

Впервые в Совкомбанке заговорили о публичном размещении акций еще в 2013 году, но с тех пор планы не раз срывались по разным причинам — из-за сделок по поглощению банков, кризиса 2014 года и пандемии 2020-го. IPO ожидалось в 2016 году, в апреле 2019-го, в 2020-м и 2022-м. Осенью 2019 года совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский допускал, что кредитная организация может привлечь на рынке $300–500 млн.

Источник, близкий к банку, утверждает, что сейчас речь о такой сумме не идет — она «была возможна только раньше, так как были западные институциональные инвесторы».

По словам двух собеседников РБК, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.

«Там не будет никакого cash out (продажа долей действующими акционерами. — РБК), привлеченный капитал пойдет на развитие банка», — говорит один их них.

Деньги пойдут на развитие бизнеса, подтверждает другой собеседник: «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса».

Еще одна особенность готовящегося IPO Совкомбанка — отсутствие андеррайтеров (организаторов размещения ценных бумаг). Источник, знакомый с условиями сделки, поясняет, что такой подход «остался в 2021 году». «Ранее в международных размещениях иностранные институциональные инвесторы приобретали акции не напрямую, а через иностранные банки-организаторы (андеррайтеры). Сейчас такая структура отмерла», — говорит он.

«У Совкомбанка большой опыт собственного участия в размещениях и акций, и облигаций, и Совкомбанк также может выступить организатором», — добавляет другой собеседник РБК.

Ранее Совкомбанк проводил две допэмиссии акций и распределял их в основном между институциональными инвесторами. В августе 2018 года он разместил 9% бумаг и привлек 9,7 млрд руб. Тогда в капитал, в частности, вошли российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. В апреле 2019 года было дополнительно выпущено еще 5% акций с привлечением порядка 6 млрд руб. Бумаги были размещены в пользу российско-японского инвестиционного фонда, Ayar International Investment Company (Саудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн), а также структур Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных инвесторов.

После начала специальной военной операции Банк России разрешил кредитным организациям не раскрывать актуальный состав акционеров. Неизвестно, остались ли в капитале Совкомбанка инвесторы из Японии, которая ввела санкции против России, и другие иностранные акционеры.

При подготовке к IPO стороны будут руководствоваться требованиями Мосбиржи и ограничениями ЦБ, пояснил источник РБК: «Сейчас раскрытия акционеров и персонального состава органов управления не требуется».

Совкомбанк намерен привлечь капитал как от институциональных, так и от частных инвесторов. «В первую очередь [размещение] рассчитано на розницу. Оставшиеся в России институциональные инвесторы — НПФ и страховые компании — не могут участвовать в IPO относительно небольшого размера в силу регуляторных ограничений», — поясняет источник, знакомый с условиями размещения.

По данным banki.ru, Совкомбанк входит в десятку крупнейших игроков страны по активам и капиталу. Согласно отчетности по МСФО, на 30 июня 2023 года совокупные активы банка составляли 2,4 трлн руб., а капитал — 247 млрд руб.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Совкомбанк IPO
Материалы по теме
СПБ Биржа избавилась от последнего крупного подсанкционного акционера
Финансы
Совкомбанк выведет со своего баланса замороженные активы
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
У Главного штаба Росгвардии появился новый начальник Политика, 18:42
В московской школе полицейские задержали мальчика с ножом Общество, 18:37
ОСК получила первый актив после перехода под управление ВТБ Бизнес, 18:34
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 18:30
Римская империя, змеи и платье из ногтей: главные моменты Недели моды Стиль, 18:24
В РФС подтвердили проведение товарищеского матча с Кенией в Турции Спорт, 18:23
В России начнут продавать автомобили нового китайского бренда Rising Авто, 18:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах Спорт, 18:17
ФИФА допустила юношеские сборные России на чемпионаты мира Спорт, 18:14
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:05
Новак заявил, что цена топлива стабилизировалась после запрета на экспорт Экономика, 18:03
MEXC Ventures инвестировала «миллионы долларов» в блокчейн TON Крипто, 18:02
Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию 5–7 октября Политика, 18:00
«Сбер» запустил продажу бриллиантов для инвестиций и украшений Экономика, 17:55