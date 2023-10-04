Совкомбанк запланировал IPO на зиму 2023–2024 годов

Совкомбанк, давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре—январе, выяснил РБК. Это может стать первым IPO эмитента под санкциями

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк, входящий в список системно значимых игроков на российском рынке, готовится провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в декабре этого года или январе следующего, рассказал РБК источник, близкий к кредитной организации. Выход на рынок в конце 2023-го — начале 2024 года подтвердил еще один собеседник, знакомый с условиями размещения.

Другой собеседник РБК, близкий к кредитной организации, отметил, что точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в четвертом квартале возможно.

Это может быть первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями. Совкомбанк, как и многие крупные российские банки, попал под ограничения в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

По данным центра раскрытия корпоративной информации, 4 октября совет директоров Совкомбанка вынес на повестку обсуждение вопроса об осуществлении прав банка на обыкновенные акции, зарегистрированные еще в 2020 году. Организация также объявила о созыве внеочередного собрания акционеров 25 октября — на повестке вопросы об увеличении уставного капитала Совкомбанка путем допэмиссии акций и обращение за их листингом на биржу.

Представитель Совкомбанка сообщил РБК, что банк поддерживает регистрацию возможной допэмиссии акций на Мосбирже. «Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит», — пояснил он, но добавил, что Совкомбанк «готов к IPO на протяжении многих лет».

Представитель Мосбиржи отказался от комментариев.

Что известно об обновленных планах Совкомбанка на IPO

Обновление регистрации допэмиссии акций — не формальное действие Совкомбанка: сделка готовится, хотя ее параметры во многом еще не определены, говорят собеседники РБК.

«Суммарные объемы размещений акций на бирже в 2022 и 2023 году не превышали 5 млрд руб. Учитывая размер и известность банка, это, вероятно, будет крупнейшая сделка за последние два года. Ценовой диапазон размещения будет зависеть от ситуации на рынке, но справедливая оценка по мультипликаторам P/E и P/B находится между «Тинькофф» и «Сбером». Текущий P/B Сбербанка равен 1, а «Тинькофф» — 3,2. То есть банк в любом случае должен быть оценен выше капитала», — поясняет еще один источник, близкий к кредитной организации.

Впервые в Совкомбанке заговорили о публичном размещении акций еще в 2013 году, но с тех пор планы не раз срывались по разным причинам — из-за сделок по поглощению банков, кризиса 2014 года и пандемии 2020-го. IPO ожидалось в 2016 году, в апреле 2019-го, в 2020-м и 2022-м. Осенью 2019 года совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский допускал, что кредитная организация может привлечь на рынке $300–500 млн.

Источник, близкий к банку, утверждает, что сейчас речь о такой сумме не идет — она «была возможна только раньше, так как были западные институциональные инвесторы».

По словам двух собеседников РБК, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.

«Там не будет никакого cash out (продажа долей действующими акционерами. — РБК), привлеченный капитал пойдет на развитие банка», — говорит один их них.

Деньги пойдут на развитие бизнеса, подтверждает другой собеседник: «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса».

Еще одна особенность готовящегося IPO Совкомбанка — отсутствие андеррайтеров (организаторов размещения ценных бумаг). Источник, знакомый с условиями сделки, поясняет, что такой подход «остался в 2021 году». «Ранее в международных размещениях иностранные институциональные инвесторы приобретали акции не напрямую, а через иностранные банки-организаторы (андеррайтеры). Сейчас такая структура отмерла», — говорит он.

«У Совкомбанка большой опыт собственного участия в размещениях и акций, и облигаций, и Совкомбанк также может выступить организатором», — добавляет другой собеседник РБК.

Ранее Совкомбанк проводил две допэмиссии акций и распределял их в основном между институциональными инвесторами. В августе 2018 года он разместил 9% бумаг и привлек 9,7 млрд руб. Тогда в капитал, в частности, вошли российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. В апреле 2019 года было дополнительно выпущено еще 5% акций с привлечением порядка 6 млрд руб. Бумаги были размещены в пользу российско-японского инвестиционного фонда, Ayar International Investment Company (Саудовская Аравия), Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн), а также структур Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных инвесторов.

После начала специальной военной операции Банк России разрешил кредитным организациям не раскрывать актуальный состав акционеров. Неизвестно, остались ли в капитале Совкомбанка инвесторы из Японии, которая ввела санкции против России, и другие иностранные акционеры.

При подготовке к IPO стороны будут руководствоваться требованиями Мосбиржи и ограничениями ЦБ, пояснил источник РБК: «Сейчас раскрытия акционеров и персонального состава органов управления не требуется».

Совкомбанк намерен привлечь капитал как от институциональных, так и от частных инвесторов. «В первую очередь [размещение] рассчитано на розницу. Оставшиеся в России институциональные инвесторы — НПФ и страховые компании — не могут участвовать в IPO относительно небольшого размера в силу регуляторных ограничений», — поясняет источник, знакомый с условиями размещения.

По данным banki.ru, Совкомбанк входит в десятку крупнейших игроков страны по активам и капиталу. Согласно отчетности по МСФО, на 30 июня 2023 года совокупные активы банка составляли 2,4 трлн руб., а капитал — 247 млрд руб.