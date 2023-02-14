Совкомбанк купит портфель рассрочки у «Хоум Кредита»

Совкомбанк договорился с «Хоум Кредитом» о выкупе у него портфеля карт рассрочки «Свобода», узнал РБК. Новые клиенты будут переведены на «Халву». Это первая сделка Совкомбанка после попадания под блокирующие западные санкции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк выкупит у банка «Хоум Кредит» портфель карт рассрочки «Свобода» — соглашение об этом подписано, рассказали РБК два источника, близкие к сторонам сделки. Один из них утверждает, что Совкомбанк, развивающий карту рассрочки «Халва», сделал предложение «Хоум Кредиту» осенью прошлого года.

Председатель правления «Хоум Кредита» Александр Скабара и первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский подтвердили факт соглашения. По словам Хотимского, речь идет о передаче «только портфеля карт «Свобода». Клиентам «Хоум Кредита», у которых есть этот продукт, предложат перейти на карту «Халва» на льготных условиях, добавил он.

«Хоум Кредит» принял решение закрыть направление карт рассрочки, уточнил Скабара: «Этот продукт для нас не основной, он смог занять долю всего 5% в портфеле. Его поддержание требует больших операционных и прочих ресурсов банка, и сам продукт сложно масштабируется. Мы решили сконцентрироваться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без %», в которую входит функционал рассрочки». Карты «Свобода» будут автоматически трансформированы в «Халву», клиентам для этого ничего делать не нужно, добавил он.

Как в России развивается рынок рассрочки Карты рассрочки появились в России на рубеже 2016–2017 годов: первым такой продукт запустил Киви Банк («Совесть»), за ним последовали Совкомбанк («Халва») и «Хоум Кредит» («Свобода»). В отличие от обычных кредиток карты рассрочки дают возможность оплатить кредитными деньгами товары и услуги в магазинах — партнерах банков без уплаты процентов: достаточно вносить средства за покупку в следующие несколько месяцев (срок зависит от параметров карты и условий магазина). Запуск карт рассрочки тестировали и другие участники рынка, но сейчас они есть в линейке Россельхозбанка, Совкомбанка и «Хоум Кредита». Эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Ольга Станчак уточнила, что последний уже не выдает карту «Свобода». Корреспондент РБК не смог оформить продукт на сайте банка: вместо карты «Свобода» клиенту предлагается заполнить заявку на кредитную карту. «Многие банки также предлагают держателям кредитных карт перевести одну или несколько операций покупок в рассрочку. Такие предложения есть у ВТБ, «Тинькофф», «Кредит Европа», «Русского стандарта», — добавляет Станчак. В 2021 году на российском рынке стали популярны BNPL-сервисы (Buy now pay later, или «Покупай сейчас, плати потом»), позволяющие оплачивать покупки частями без оформления кредита. Механика похожа на рассрочку. Такую услугу физлицам стали предлагать «Тинькофф» («Долями») и «Яндекс» («Сплит»). Помимо них BNPL-сервис есть у Сбербанка («Плати частями»), а также у микрофинансовой компании «Рево Технологии» («Мокка»). Развитие этого сегмента уже привлекло внимание Банка России: в конце 2021 года регулятор, в частности, выпускал информационное письмо о недопустимости оформления рассрочки без заключения кредитного договора.

Зачем Совкомбанку карты рассрочки конкурента

По словам Хотимского, для Совкомбанка покупка части портфеля у «Хоум Кредита» аналогична той, что была в июне 2020 года — тогда кредитная организация приобрела проект карт рассрочки «Совесть» у группы QIWI. Присоединение портфеля карт «Свобода» к «Халве» он называет «логичным продолжением консолидации».

«Сделка для нас, как и во всех предыдущих случаях, это история win-win для всех сторон. Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кешбэк и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого. Карта «Халва» и ее партнеры получают сразу около миллиона новых пользователей. Совкомбанк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес карты рассрочки в опережающем темпе, на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку. И да, карта рассрочки остается одна — «Халва», — говорит Хотимский.

Сделка с QIWI предполагала передачу на баланс Совкомбанка задолженности на 9 млрд руб. Число держателей карт оценивалось в 1,3 млн человек. Тогда цена сделки составила 6–6,5 млрд руб. Хотимский не ответил на вопрос РБК о стоимости приобретаемого портфеля у «Хоум Кредита», но уточнил, что его объем «в несколько раз меньше», чем у Совкомбанка.

Актуальных данных о портфелях карт рассрочки участников новой сделки тоже нет (после начала российской военной операции ЦБ запретил банкам раскрывать регулярную отчетность). Как следует из презентации «Хоум Кредита» к отчетности по МСФО за девять месяцев прошлого года (есть у РБК), на 30 сентября чистый карточный портфель банка составлял 23,9 млрд руб. По этому показателю он на тот момент занимал десятое место в России. Какая доля портфеля приходится конкретно на карты рассрочки «Свобода», неизвестно.

На 30 сентября 2021 года клиенты Совкомбанка пользовались 6,4 млн карт «Халва», следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Задолженность про ним на ту же дату составляла 73,7 млрд руб., еще 53,4 млрд руб. долгов по кредитным картам Совкомбанк получил в результате присоединения банка «Восточный» — держатели кредиток были переведены на программу «Халвы».

Сделка в периметре санкций 24 февраля 2022 года Совкомбанк одним из первых крупных банков попал под блокирующие санкции США. Из-за ограничений он был вынужден отказаться от ранее запланированных сделок M&A — например, от покупки узбекистанского Узагроэкспортбанка, хотя ранее был активным участником рынка слияний и поглощений. «Хоум Кредит» ранее принадлежал чешской PPF Group, но та вышла из актива вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. В мае 49,51% в банке были проданы пулу частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, уже в июне чешская группа утратила контроль над банком, а в августе полностью вышла из него. В отношении банка санкции не вводились, но ограничения со стороны Великобритании были наложены на Ивана Тырышкина. Он является миноритарным акционером, в банке подчеркивали, что санкции против него не скажутся на деятельности «Хоум Кредита».

«Хотя возможности для экспансии на сугубо российском рынке сейчас ограничены в силу стагнации потребления домохозяйств, вполне вероятно, что Совкомбанк таким путем ищет нишевые возможности для расширения своего бизнеса в потребительском кредитовании», — сказал РБК старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Сделка позволит Совкомбанку нарастить клиентскую базу и, как следствие, увеличить кросс-продажи, добавляет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

«Банки стараются расширить линейку продуктов в сегменте необеспеченного кредитования, поэтому могут наращивать предложение самых разных видов кредитов. С учетом того, что развитие BNPL может столкнуться с более жестким регулированием, нельзя говорить, что перспективы этого продукта лучше, чем у ряда прочих», — заключает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.