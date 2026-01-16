Суд закрыл процесс по иску ЦБ к Euroclear на более чем ₽18 трлн

Штаб-квартира Euroclear (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России и закрыл процесс по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда. Ранее представитель истца просил закрыть процесс, ссылаясь на судебную практику.

Ходатайство о рассмотрении иска к Euroclear в закрытом режиме ЦБ подал еще в декабре.

Размер иска ЦБ к депозитарию составляет 18,2 трлн руб. Банк России в декабре обвинил Euroclear в незаконных действиях, которые, по утверждению регулятора, причиняют убытки и лишают его возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

В исковом заявлении к бельгийскому депозитарию позиция ЦБ сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. Как сообщили источники РБК, регулятор считает, что исполнение Euroclear зарубежных санкционных ограничений представляет собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. В результате этих действий, согласно иску, был причинен ущерб на сумму €200,1 млрд, включая €18,64 млрд упущенной выгоды.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок без необходимости продления каждые полгода. Позже, по итогам саммита 18–19 декабря, страны Евросоюза решили профинансировать Украину на €90 млрд в 2026–2027 годах. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета ЕС, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.