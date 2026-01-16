 Перейти к основному контенту
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear

Арбитражный суд Москвы отказал частным инвесторам в присоединении к разбирательству по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, заявил представитель инвесторов Владимир Сауриди после решения суда, передает корреспондент РБК.

Представитель заявил, что они обжалуют решение. По его словам, в ходе процесса им так и не были предоставлены доказательства сегрегации их активов от активов Банка России.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. В ответ Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов в европейских банках.

В исковом заявлении к бельгийскому депозитарию позиция ЦБ сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. Ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме ЦБ подал почти сразу.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ.

Материал дополняется

