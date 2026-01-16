Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear
Арбитражный суд Москвы отказал частным инвесторам в присоединении к разбирательству по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, заявил представитель инвесторов Владимир Сауриди после решения суда, передает корреспондент РБК.
Представитель заявил, что они обжалуют решение. По его словам, в ходе процесса им так и не были предоставлены доказательства сегрегации их активов от активов Банка России.
12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. В ответ Банк России подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн руб., заявив о намерении взыскать убытки, возникшие из-за блокировки активов в европейских банках.
В исковом заявлении к бельгийскому депозитарию позиция ЦБ сводится к тому, что заблокированные активы являются собственностью России. Ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме ЦБ подал почти сразу.
Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC