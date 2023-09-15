ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых

Центробанк повысил ключевую ставку в третий раз подряд — на этот раз до 13% годовых. Он решил не останавливать ужесточение политики на фоне ускорения инфляции и слабого рубля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это третье подряд повышение ключевой ставки: в июле ЦБ увеличил ее с 7,5 до 8,5% годовых, а в августе, после того как рубль преодолел отметку в 100 к доллару, регулятор инициировал внеплановое заседание, на котором повысил ставку сразу на 350 б.п. — до 12%.

Дальнейшее ужесточение политики предсказывали 20 из 30 экспертов, которых опрашивал РБК, но они давали разные прогнозы по возможному шагу регулятора. Большинство (16 участников опроса) считали, что ЦБ выберет шаг в 100 б.п. и повысит ставку до 13%. Три эксперта прогнозировали, что регулятор может поднять ее до 14-15%.

Сам ЦБ за две недели перед заседанием давал рынку достаточно жесткие сигналы. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что понижение ставки в сентябре маловероятно и регулятор «не исключает целесообразность повышения ставки». Этот же сигнал подтверждал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Проинфляционные риски остаются значительными, — говорил он. — Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки».

В пользу ужесточения говорило и ускорение инфляции: за период с 5 по 11 сентября 2023 года она составила 5,33% в годовом выражении против 5,15% неделей ранее, по данным Минэкономразвития. Также растут инфляционные ожидания населения: в конце августа (последний опрос «инФОМ» по заказу ЦБ) они увеличились с 11,1 до 11,5%.

«Рост устойчивых компонент ценовой динамики и потребительских цен в целом существенно усилился. Этому способствуют значительные ресурсные ограничения со стороны рынка труда, производственных мощностей и технологий. Важными проинфляционными факторами выступают усиление эффекта переноса от ослабления рубля и возросшие инфляционные ожидания», — констатировал ЦБ в августовском бюллетене «О чем говорят тренды».

При этом на неделе перед заседанием рубль показал заметное укрепление к основным валютам. 11 сентября по завершению торгов он приблизился к отметке в 98 за доллар, но утром 15 сентября стоил уже порядка 96,4 руб.