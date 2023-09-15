 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 14 сен, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 14 сен, 17:55
Финляндия объявила о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами Политика, 13:44
Бизнес-партнер Усманова продал английский футбольный клуб американцам Спорт, 13:37
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 13:34
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:31
ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых Финансы, 13:30
WSJ сообщила о провалах США в создании гиперзвукового оружия Политика, 13:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин назвал чушью слова об отправке добровольцев из КНДР на спецоперацию Политика, 13:18
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «ИВКС» с BB.ru до BBB-.ru Кредитные рейтинги, 13:17
Нейминг, который придумал ИИ: кейс маркетингового агентства Pro, 13:15
Минобороны заявило об уничтожении морского беспилотника ВСУ в Черном море Политика, 13:13
Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию Общество, 13:04
Американец, британец и француз решат судьбу Валиевой на слушаниях в CAS Спорт, 13:03
Путин предложил «другой стороне» сообщить о желании начать переговоры Политика, 12:54
Финансы ,  
0 

ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых

Центробанк повысил ключевую ставку еще на 1 п.п., до 13%
Центробанк повысил ключевую ставку в третий раз подряд — на этот раз до 13% годовых. Он решил не останавливать ужесточение политики на фоне ускорения инфляции и слабого рубля
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это третье подряд повышение ключевой ставки: в июле ЦБ увеличил ее с 7,5 до 8,5% годовых, а в августе, после того как рубль преодолел отметку в 100 к доллару, регулятор инициировал внеплановое заседание, на котором повысил ставку сразу на 350 б.п. — до 12%.

Дальнейшее ужесточение политики предсказывали 20 из 30 экспертов, которых опрашивал РБК, но они давали разные прогнозы по возможному шагу регулятора. Большинство (16 участников опроса) считали, что ЦБ выберет шаг в 100 б.п. и повысит ставку до 13%. Три эксперта прогнозировали, что регулятор может поднять ее до 14-15%.

Сам ЦБ за две недели перед заседанием давал рынку достаточно жесткие сигналы. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что понижение ставки в сентябре маловероятно и регулятор «не исключает целесообразность повышения ставки». Этот же сигнал подтверждал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Проинфляционные риски остаются значительными, — говорил он. — Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки».

В пользу ужесточения говорило и ускорение инфляции: за период с 5 по 11 сентября 2023 года она составила 5,33% в годовом выражении против 5,15% неделей ранее, по данным Минэкономразвития. Также растут инфляционные ожидания населения: в конце августа (последний опрос «инФОМ» по заказу ЦБ) они увеличились с 11,1 до 11,5%.

«Рост устойчивых компонент ценовой динамики и потребительских цен в целом существенно усилился. Этому способствуют значительные ресурсные ограничения со стороны рынка труда, производственных мощностей и технологий. Важными проинфляционными факторами выступают усиление эффекта переноса от ослабления рубля и возросшие инфляционные ожидания», — констатировал ЦБ в августовском бюллетене «О чем говорят тренды».

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика

При этом на неделе перед заседанием рубль показал заметное укрепление к основным валютам. 11 сентября по завершению торгов он приблизился к отметке в 98 за доллар, но утром 15 сентября стоил уже порядка 96,4 руб.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка
Материалы по теме
Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки
Финансы
Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки
Финансы