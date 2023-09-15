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Набиуллина анонсировала высокие ставки на «продолжительное время»

Глава ЦБ Набиуллина: текущий цикл роста ставки отличается от 2014 и 2022 годов
Банк России не будет быстро переходить к снижению ставки, как делал это в 2014 и 2022 годах, заявила Эльвира Набиуллина. Он будет «удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики отличается от ситуаций 2014 и 2022 годов — скорого снижения ключевой ставки ждать не стоит. Об этом рассказала на брифинге по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Некоторые участники ожидают повторения сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению денежно-кредитной политики. Но текущий цикл отличается от предыдущих. Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом связаны с рисками для финансовой стабильности. Когда эти риски уходили, мы снижали ставку. В этот раз ситуация другая: мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции», — заявила Набиуллина.

В пятницу, 15 сентября, Банк России повысил ключевую ставку в третий раз подряд — с 12 до 13%. Он также ухудшил прогноз по инфляции на этот год: ранее регулятор ожидал, что она составит 5–6,5%, а теперь предсказывает рост цен на 6–7%.

Это третье подряд повышение ставки: в июле ЦБ увеличил ее с 7,5 до 8,5% годовых, а в августе, после того как рубль преодолел отметку 100 к доллару, регулятор инициировал внеплановое заседание, на котором повысил ставку сразу на 350 б.п. — до 12%.

ЦБ в релизе вновь дал жесткий сигнал по дальнейшим шагам, заявив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». В своем макропрогнозе регулятор ожидает, что в 2023 году средняя ключевая ставка составит 13–13,6% в период с 18 сентября до конца года, а в 2024 году — 11,5–12,5%.

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«Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала Набиуллина.

В 2014 году ЦБ резко повысил ставку на внеплановом заседании в декабре — тогда она выросла с 10,5 до 17% годовых. Но уже с января он начал снижать ее, и к августу ставка упала до 11% — уровня, на котором после этого находилась почти год.

Похожим образом ситуация развивалась и в 2022 году. Вскоре после начала военной операции на Украине и первых жестких санкций ЦБ внепланово повысил ставку с 9,5 до 20%. Затем в течение нескольких заседаний (в том числе и внеплановых) она снизилась до 7,5% и держалась на этом уровне с сентября 2022 года по июль 2023-го.

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Эльвира Набиуллина ключевая ставка ЦБ
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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