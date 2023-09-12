Минэкономразвития спрогнозировал курс выше ₽90 и инфляцию выше цели ЦБ

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Среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 90,1 руб., а инфляция на конец следующего года превысит целевой показатель Банка России и составит 4,5%. Такие параметры заложены в базовый вариант прогноза социально-макроэкономического развития на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов, с которым ознакомился РБК. Прогноз составило Минэкономразвития.

На его основе верстается проект федерального бюджета. Документ должен быть рассмотрен правительством через неделю, заявил накануне помощник президента Максим Орешкин, пообещав, что основные параметры проекта бюджета станут «позитивным удивлением», несмотря на соотношение прогнозных цен на нефть и курса рубля.

Прогноз предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2024 году составит $85 за барр., а затем снизится до $80,2 в 2025 и $76,2 в 2026 годах. По итогам 2023 года цена Brent в среднем за год будет на уровне $83,5, оценивает Минэкономразвития.

Среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в этом году составит 85,2 руб., а в последующем ослабеет. Минэкономразвития ожидает, что в 2024 году доллар будет стоить в среднем 90,1 руб., в 2025 году — 91,1 руб., в 2026 году — 92,3 руб.

Фактический курс рубля по состоянию на 12 сентября находился на уровне выше 95 руб./долл., цены на нефть марки Brent превышают $90/барр.

Базовый прогноз Минэкономразвития, заложенный в действующий бюджет, предусматривал курс рубля на уровне 70,9 руб./долл. и цену на нефть марки Brent на уровне $67,5/барр. в 2024 году. Согласно сценарным условиям функционирования экономики, представленным ведомством в апреле текущего года, на 2024 году прогнозная цена на нефть была увеличена до $75,7/барр., а курс рубля скорректирован до 76,8 руб./долл.

Ожидаемый рост ВВП

Минэкономразвития существенно повысил прогноз по росту экономики в этом году — до 2,8%. Апрельский прогноз министерства предполагал рост ВВП на 1,2%.

В следующие три года ожидается замедление темпов роста ВВП: в 2024 и 2025 годах он будет расти на 2,3%, а в 2026 году увеличится на 2,2%. Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП на 2% в 2024 году, на 2,6% в 2025 году и на 2,8% в 2026 году.

Наиболее близкую оценку ВВП в 2023 году дал в конце августа Институт исследований и экспертизы (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ). Он спрогнозировал рост экономики на 2,7% по итогам этого года, но существенное замедление — до 1,1% — в 2024 году.

Двигателем роста экономики в этом году будет потребление благодаря сильному росту зарплат, заявляли ранее в Минэкономразвития. Согласно прогнозу, уровень заработной платы в реальном выражении вырастет в 2023 году на 6,2% (прошлый прогноз предполагал рост на 5,4%). Увеличение оборота розничной торговли ожидается в этом году на 5,8% (ранее прогнозировался рост на 5,3%) и на 3,6% в следующем году.

Инфляция выше таргета

Инфляция на конец текущего года прогнозируется на уровне 7,5%. В апреле Минэкономразвития ожидало, что этот показатель будет на уровне 5,3%.

В августе инфляция в годовом выражении составила, по данным Росстата, 5,2%. Целевым показателем Банка России по инфляции является 4%.

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