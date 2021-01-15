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Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Законопроект о запрете государству покупать финансовые активы вынесен на рассмотрение правительства. Если поправки примут, госбанки и ЦБ смогут становиться собственниками кредитных организаций только в исключительных случаях
Здание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров.

Представитель Минэкономразвития подтвердил отправку документа, пресс-служба правительства сообщила, что законопроект находится в стадии рассмотрения и проработки. В пресс-службе Минфина рассказали, что законопроект поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.

Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Необходимость введения подобных ограничений назрела из-за ситуации в финансовом секторе: доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил РБК замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

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Фото:Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Вопрос о запрете для госкомпаний и госбанков покупать новые активы на финансовом рынке затрагивался еще в 2018 году — идею озвучивали в Федеральной антимонопольной службе и ЦБ. Весной 2019 года Минэкономразвития подготовило первую версию поправок. Инициативу властей, в частности, критиковал глава ВТБ Андрей Костин. Он же предложил ввести ограничения не для госбанков, а для ЦБ — например, зафиксировать для регулятора предельный срок владения банками, попавшими на санацию.

Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления. С тех пор под контроль регулятора перешли, в частности, банк «Открытие» с присоединенным Бинбанком, Промсвязьбанк (впоследствии стал оборонным и передан Росимуществу), Азиатско-Тихоокеанский банк и Московский индустриальный банк. ЦБ планировал продажу находящихся у него в собственности активов, но не раз переносил ее сроки. Предложение об ограничении сроков владения банками для него было включено в промежуточные версии законопроекта, хотя регулятор выступал против.

Какие исключения из правил предусмотрены

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Минэкономразвития еще в первоначальной версии законопроекта оставляло возможности для совершения покупок в финансовом секторе государством и связанными с ним структурами, а теперь расширило перечень исключений.

  • Госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран.
  • Запрет не распространяется на рыночные сделки, а именно сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы.
  • Покупатели с госучастием не будут отрезаны от инвестирования: они смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).
  • Минэкономразвития сохранило исключение для Центрального банка: регулятор по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения. Продлить срок возможно по решению президента. Представитель министерства объяснил РБК, что ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль ЦБ в результате санации.

Поможет ли запрет развитию конкуренции

По данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74% (.pdf). Показатель существенно не менялся с 2017 года. Доля госбанков в совокупном капитале на 1 октября оценивалась в 70%, за три года она выросла на 4 п.п., но за семь лет — на 20 п.п. По рентабельности активов и капитала госбанки уступают частным кредитным организациям, хотя опережают банки с зарубежными акционерами.

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Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

На санируемые банки, подконтрольные ЦБ, приходится лишь 3% активов системы, оценивает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Потенциал снижения доли государства в ближайшее время как раз и есть эти 3%. Конечно, если в какой-то момент государство не решит приватизировать контроль в крупных госбанках», — считает он.

В программу правительства по приватизации до 2022 года уже вошел ВТБ (государство может сократить свою долю с 61 до 50% плюс одна акция), но вопрос снижения госдоли в этом банке до этого не раз откладывался. В начале прошлого года в Минфине не исключали допэмиссию акций кредитной организации, которая привела бы к частичному размыванию госпакета. В конце 2020 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что приватизация ВТБ маловероятна в условиях санкций.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Предложенные запреты на увеличение доли государства в финансовом секторе кардинально не решат проблему слабой конкуренции, уверен директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков: «Проект Минэка в текущем варианте фактически не ограничивает возможности наращивания присутствия государства на финрынке, поскольку в нем много исключений. Опция санации при участии Банка России тоже сохраняется, а пункт об ограничении по срокам владения спорный. Где гарантии, что за пятилетний срок на активы найдутся покупатели?»

Радикальных изменений действительно не произойдет, но разработка законопроекта — важный сигнал, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Появление ограничений, даже с множеством исключений, показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе».

Банк России ранее поддерживал запрет для госбанков на покупку частных кредитных организаций. ЦБ, в частности, включал законопроект Минэка в перечень мер по развитию конкуренции на финансовом рынке (.pdf). На вопросы РБК по этой теме в пресс-службе Центробанка не ответили.

Нужны ли ограничения для самого ЦБ

Ограничения на срок владения санированными банками давно напрашиваются, считает председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев: «Закрепленная в действующем законе модель санации банков на практике стала реализовываться чаще всего за государственный счет и под прямым управлением государства. Такой путь проходили и другие страны, но стали со временем отказываться».

В Банке России идею Минэка по-прежнему не поддерживают. «Обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи», — сказал РБК представитель ЦБ, подчеркнув, что регулятор делает все необходимое для начала продажи санированных банков.

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Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Пять лет для оздоровления и передачи активов в рынок — реальный срок, поскольку финансовое положение банка при санации быстро восстанавливается, считает Лопатин. Но вопрос рыночной ситуации и цены продажи от этого не снимается, добавляет аналитик: «В текущей ситуации потенциальные инвесторы стремятся покупать банки с дисконтом, но не факт, что это устраивает ЦБ».

Ситуация, когда регулятор и собственник — одно лицо, порождает серьезный конфликт интересов и это один из аргументов в пользу ограничений, замечает Волков из НКР. Но он не исключает, что из данной ситуации найдется другой выход: «В случае слабого спроса на банковские активы возможно одобрение продажи санированного банка другому госбанку».

Авторы
Юлия Кошкина, Юлия Старостина
Банк России санация банков госбанки Минэкономразвития конкуренция
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