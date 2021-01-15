Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Вопрос о запрете для госкомпаний и госбанков покупать новые активы на финансовом рынке затрагивался еще в 2018 году — идею озвучивали в Федеральной антимонопольной службе и ЦБ. Весной 2019 года Минэкономразвития подготовило первую версию поправок. Инициативу властей, в частности, критиковал глава ВТБ Андрей Костин. Он же предложил ввести ограничения не для госбанков, а для ЦБ — например, зафиксировать для регулятора предельный срок владения банками, попавшими на санацию.
Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления. С тех пор под контроль регулятора перешли, в частности, банк «Открытие» с присоединенным Бинбанком, Промсвязьбанк (впоследствии стал оборонным и передан Росимуществу), Азиатско-Тихоокеанский банк и Московский индустриальный банк. ЦБ планировал продажу находящихся у него в собственности активов, но не раз переносил ее сроки. Предложение об ограничении сроков владения банками для него было включено в промежуточные версии законопроекта, хотя регулятор выступал против.
Какие исключения из правил предусмотрены
Минэкономразвития еще в первоначальной версии законопроекта оставляло возможности для совершения покупок в финансовом секторе государством и связанными с ним структурами, а теперь расширило перечень исключений.
- Госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран.
- Запрет не распространяется на рыночные сделки, а именно сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы.
- Покупатели с госучастием не будут отрезаны от инвестирования: они смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).
- Минэкономразвития сохранило исключение для Центрального банка: регулятор по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения. Продлить срок возможно по решению президента. Представитель министерства объяснил РБК, что ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль ЦБ в результате санации.
Поможет ли запрет развитию конкуренции
По данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74% (.pdf). Показатель существенно не менялся с 2017 года. Доля госбанков в совокупном капитале на 1 октября оценивалась в 70%, за три года она выросла на 4 п.п., но за семь лет — на 20 п.п. По рентабельности активов и капитала госбанки уступают частным кредитным организациям, хотя опережают банки с зарубежными акционерами.
На санируемые банки, подконтрольные ЦБ, приходится лишь 3% активов системы, оценивает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Потенциал снижения доли государства в ближайшее время как раз и есть эти 3%. Конечно, если в какой-то момент государство не решит приватизировать контроль в крупных госбанках», — считает он.
В программу правительства по приватизации до 2022 года уже вошел ВТБ (государство может сократить свою долю с 61 до 50% плюс одна акция), но вопрос снижения госдоли в этом банке до этого не раз откладывался. В начале прошлого года в Минфине не исключали допэмиссию акций кредитной организации, которая привела бы к частичному размыванию госпакета. В конце 2020 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что приватизация ВТБ маловероятна в условиях санкций.
Предложенные запреты на увеличение доли государства в финансовом секторе кардинально не решат проблему слабой конкуренции, уверен директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков: «Проект Минэка в текущем варианте фактически не ограничивает возможности наращивания присутствия государства на финрынке, поскольку в нем много исключений. Опция санации при участии Банка России тоже сохраняется, а пункт об ограничении по срокам владения спорный. Где гарантии, что за пятилетний срок на активы найдутся покупатели?»
Радикальных изменений действительно не произойдет, но разработка законопроекта — важный сигнал, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Появление ограничений, даже с множеством исключений, показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе».
Банк России ранее поддерживал запрет для госбанков на покупку частных кредитных организаций. ЦБ, в частности, включал законопроект Минэка в перечень мер по развитию конкуренции на финансовом рынке (.pdf). На вопросы РБК по этой теме в пресс-службе Центробанка не ответили.
Нужны ли ограничения для самого ЦБ
Ограничения на срок владения санированными банками давно напрашиваются, считает председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев: «Закрепленная в действующем законе модель санации банков на практике стала реализовываться чаще всего за государственный счет и под прямым управлением государства. Такой путь проходили и другие страны, но стали со временем отказываться».
В Банке России идею Минэка по-прежнему не поддерживают. «Обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи», — сказал РБК представитель ЦБ, подчеркнув, что регулятор делает все необходимое для начала продажи санированных банков.
Пять лет для оздоровления и передачи активов в рынок — реальный срок, поскольку финансовое положение банка при санации быстро восстанавливается, считает Лопатин. Но вопрос рыночной ситуации и цены продажи от этого не снимается, добавляет аналитик: «В текущей ситуации потенциальные инвесторы стремятся покупать банки с дисконтом, но не факт, что это устраивает ЦБ».
Ситуация, когда регулятор и собственник — одно лицо, порождает серьезный конфликт интересов и это один из аргументов в пользу ограничений, замечает Волков из НКР. Но он не исключает, что из данной ситуации найдется другой выход: «В случае слабого спроса на банковские активы возможно одобрение продажи санированного банка другому госбанку».
Авторы
Юлия Кошкина, Юлия Старостина