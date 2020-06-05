ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

Передача банка инвесторам в 2021 году может быть нереалистичной, сказала Эльвира Набиуллина. Банк России хочет дать инвесторам время для оценки того, как «Открытие» переживет кризис

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Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.

«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».

Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.

«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.