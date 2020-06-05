ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске Общество, 17:20 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 17:19 Путин пообещал помочь приюту для кошек в Тольятти Общество, 17:18 Суд отказался арестовать замгендиректора крупной регистраторской компании Общество, 17:10 ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Финансы, 17:10 Занявший Twitter Рогозина «Роскосмос» удалил его старые твиты Технологии и медиа, 17:09 Цифровые войны: как искусственный интеллект и большие данные правят миром Индустрия 4.0, 17:00  Английская премьер-лига опубликовала расписание матчей на июнь Спорт, 16:55 Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса Общество, 16:52 Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Финансы, 16:52 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 16:51 Как снять видео и попасть в тренды соцсетей РБК Стиль и Huawei, 16:49 Фарммаркетинг будущего: как изменится продвижение препаратов после COVID Pro, 16:47 Верховный суд признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией Общество, 16:43
Антикризисные меры ,  
0 

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии

Передача банка инвесторам в 2021 году может быть нереалистичной, сказала Эльвира Набиуллина. Банк России хочет дать инвесторам время для оценки того, как «Открытие» переживет кризис
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.

«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».

Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса
Финансы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.

«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.

На санированный Азиатско-Тихоокеанский банк нашлось четыре покупателя
Финансы
Фото: Иван Столяров / atb_su / VK

Как кризис уже повлиял на показатели «Открытия»

В первом квартале 2020 года чистая прибыль «Открытия» упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, «Открытие» зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки.

В марте банк также столкнулся с оттоком вкладов. Клиенты-физлица забрали из «Открытия» 24,5 млрд руб. и $162,5 млн.

Ранее ЦБ пришлось перенести продажу еще одного банка, санированного через ФКБС. Регулятор сдвинул на 2021–2022 годы намеченную на этот год сделку по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) из-за неуверенности инвесторов. Еще в начале апреля регулятор объявил, что получил четыре заявки на покупку актива. Согласно отчетности на 1 мая, активы АТБ составляли 119,96 млрд руб. — примерно в 23 раза меньше, чем активы «Открытия».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: «ФК Открытие», продажа, IPO
Материалы по теме
На санированный Азиатско-Тихоокеанский банк нашлось четыре покупателя
Финансы
Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter