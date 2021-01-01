ЦБ сообщил о переговорах по продаже МИнБанка Промсвязьбанку

Приобретение МИнБанка Промсвязьбанком — один из вариантов, который сейчас рассматривает регулятор. В начале декабря Промсвязьбанк уже приобрел санируемый Роскосмосбанк

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Банк России ведет переговоры о продаже санируемого Московского индустриального банка (МИнБанка) Промсвязьбанку, сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

«Это одно из прорабатываемых решений с учетом профиля банка, большого портфеля кредитов промышленности, представленности в регионах. Эти особенности бизнес-модели снижают привлекательность банка для частных инвесторов, но при этом могут быть интересны для Промсвязьбанка, развивающего близкие направления», — объяснила пресс-служба регулятора.

Ранее сегодня, 28 декабря, в Telegram-канале издания Frank RG было опубликовано письмо, адресованное «руководителям служб ИТ МИнБанка», в котором сообщалось о том, что «принято решение о присоединении МИнБанка к Промсвязьбанку».

ЦБ забрал Московский индустриальный банк на санацию за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в январе 2019 года (на тот момент кредитная организация занимала 33-е место в российской банковской системе по объему активов). Занимавший на тот момент пост зампреда ЦБ Василий Поздышев оценивал корпоративный кредитный портфель банка в 183 млрд руб., из которых около 123 млрд руб. были проблемными или потенциально проблемными. Банк активно кредитовал высокорисковые отрасли — строительство и сельское хозяйство. Поздышев тогда отмечал, что банк не занимался массовым кредитованием проектов своих собственников.