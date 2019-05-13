Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные

История вопроса Вопрос об ограничении покупок рыночных игроков госбанками стал активно обсуждаться в сентябре 2017 года, после того как заработала новая схема санации банков, предполагающая прямое участие ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда менее чем за четыре месяца в собственность ЦБ перешли три крупных частных банка — «ФК Открытие» (конец августа), Бинбанк (сентябрь) и Промсвязьбанк (декабрь). ФАС направила в ЦБ предложения о введении запрета на огосударствление сектора в сентябре. Банк России в начале 2018 года поддержал это предложение. В ЦБ отмечали, что разделяют озабоченность ФАС низким уровнем конкуренции на отдельных рынках и в отдельных регионах. Последний раз о поддержке инициативы ФАС глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможную покупку банком ВТБ Альфа-банка. «Я прокомментирую это так: ЦБ поддержал инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков на покупку частных банков», — сказала она.

Ситуация на рынке

В настоящее время доля госбанков в активах российской банковской системы находится на уровне 67%, рассчитал старший директор Fitch Александр Данилов. Общая доля банков с госучастием на рынке обслуживания частных лиц составляет сейчас около 70%, на рынке обслуживания юрлиц — 73%, говорил ранее президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

По данным ЦБ на 1 апреля 2019 года, совокупный объем активов банковского сектора России составлял 92,3 трлн руб. На топ-20 кредитных банков приходится около 76,2 трлн руб., или 82,5%. Крупнейшими банками с госучастием являются Сбербанк (52,32% принадлежит ЦБ), ВТБ (60,9% у Росимущества), Россельхозбанк (100% у Росимущества), Газпромбанк (29,76% принадлежит ПАО «Газпром», 38,37% — Росимуществу, а 10,97% — государственному «Роснефтегазу»), банк «Открытие» (99,99% акций у ЦБ), Промсвязьбанк (100% у Росимущества) и Почта Банк (государственная «Почта России» и ВТБ владеют по 49,999988% его акций).

Из государственных банков активным покупателем частных кредитных организаций является ВТБ, отмечает Данилов. В 2018 году он приобрел сразу три банка: «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье, Саровбизнесбанк — один из ведущих банков Нижегородской области, а также крупнейший частный банк Тюменской области — Запсибкомбанк.

Позиция госбанков

В январе 2018 года президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что считает неправильным введение подобного запрета. По его мнению, и частные, и государственные банки должны действовать в одном правовом, экономическом, финансовом и регулятивном поле. По истечении времени позиция банка не изменилась. «Мы не согласны с предложенным законопроектом, так как он подрывает принципы свободной конкуренции, вводя ограничения для ряда банков», — ответили в пресс-службе ВТБ на запрос РБК. В банке подчеркнули, что основное условие для развития финансового рынка страны заключается в создании равных возможностей для всех его участников. ВТБ надеется, что работа над предложенным законопроектом будет продолжена с привлечением профессионального сообщества.

В свою очередь, банк «Открытие», который проходит процедуру санации через ФКБС, поддерживает направленность законопроекта на развитие конкуренции на российском финансовом рынке. «В то же время сомнительно, что именно эта законодательная инициатива станет драйвером развития конкуренции в финансовом секторе: разрастание государственного сектора экономики вызвано целой совокупностью внешних и внутренних факторов», — сказал руководитель центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергей Селезнев. По его словам, когда частные инвесторы находятся в условиях неопределенности относительно перспектив своих инвестиций в российские финансовые компании, а доходы населения сокращаются, прочие источники финансирования предсказуемо замещаются государственными.

В Сбербанке отказались от комментариев. РБК направил запрос в Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Почта Банк.

Изменится ли банковский рынок

Разработанный законопроект принципиально существующую структуру не изменит, но призван сделать так, чтобы ситуация не усугублялась, считает Александр Данилов. Эти поправки можно расценивать как попытку установить новый порядок утверждения сделок слияний и поглощений в банковском секторе, добавляет партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.

Поправки предполагают широкий спектр исключений, которые вполне возможны в каждом индивидуальном случае при такого рода поглощениях, считает юрист. Если раньше правительство, например, какого-нибудь региона могло самостоятельно принять решение об учреждении банка или об участии в капитале кредитной организации, то теперь это нельзя сделать без постановления правительства, указа президента или федерального закона, разрешающего государству участвовать в структуре банка, поясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров.

По мнению Данилова, в законопроекте не хватает требований к финансовому состоянию банка-покупателя. «Например, у ряда госбанков был низкий запас по капиталу, из-за чего государство пошло на ряд уступок, в том числе отстрочило введение капитальных надбавок и разрешило сократить размер выплачиваемых дивидендов, однако это не помешало тому же ВТБ приобрести другие банки», — заключил он.