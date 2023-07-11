Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус

В июне 2023 года платежный баланс России ушел в отрицательную зону, сообщил ЦБ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд. Регулятор объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта

Здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Счет текущих операций России в июне 2023 года оказался дефицитным: сальдо составило минус $1,4 млрд. Это следует из оценки ключевых агрегатов платежного баланса ЦБ, которую изучил РБК. Показатель, отражающий интегральную оценку всех операций российских резидентов с нерезидентами, продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа пандемического 2020 года — тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне $1,4 млрд.

Оценка ЦБ за июнь, согласно методологическим комментариям на сайте ЦБ, лишь частично основана на первичной статистической информации. Так, для оценки энергетического экспорта используются оперативные данные ЦДУ ТЭК и котировки российского сорта нефти Urals, для оценок экспорта остальных товаров и импорта — оперативные оценки Федеральной таможенной службы.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта», — подчеркнул регулятор.

Отражение дивидендов

Из данных ЦБ следует, что среди компонентов счета текущих операций наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов (минус $4,6 млрд). К первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций (в том числе дивиденды), рента, к вторичным — личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме. Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения доходов к выплате в пользу нерезидентов до $8,3 млрд (после $5,2 млрд в мае). В то же время доходы к получению от нерезидентов оценены на уровне $3,6 млрд.

Дело в том, что Банк России отражает дивиденды компаний как выплаченные, или отток по текущему счету в момент объявления, поясняет главный экономист по России и Центральной и Восточной Европе Bloomberg Economics Александр Исаков. Такие бухгалтерские выплаты, скорее всего, составляют основную часть $8,3 млрд выплат по первичным и вторичным доходам в адрес нерезидентов, отмечает он.

Сезонное расширение дефицита баланса первичных и вторичных доходов может быть связано не только с объявлением дивидендов, но и с ростом личных трансфертов [за рубеж], отмечают авторы телеграм-канала «Твердые цифры». При этом разбивку выплат по этому компоненту ЦБ не приводит, поэтому нельзя точно сказать, в какой степени мог произойти скачок дивидендов, а в какой — рост переводов средств за границу, указывает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Эксперты ранее говорили РБК, что часть таких денежных переводов из России в соседние страны может быть связана с покупкой ряда товаров за рубежом.

В июне начисляются дивиденды, в том числе в адрес нерезидентов, что часто приводит к сокращению сальдо текущего счета. Без учета этого технического фактора, который можно оценить в $3 млрд, фактическое сальдо торгового баланса скорее осталось положительным — $1,5–2 млрд, оценивает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Это хуже, чем можно было ожидать за счет торгового баланса, но в целом соответствует сезонным факторам», — отмечает он.

Оценка по дивидендам «за третий месяц квартала осуществляется на основе мониторинга средств массовой информации и экстраполирования ретроспективных данных», говорится в методологическом пояснении Банка России. В мае закрыл реестр акционеров для дивидендных выплат Сбербанк, общие выплаты составили около 565 млрд руб. и, по крайней мере, частично производились в июне. Доля нерезидентов в акционерном капитале банка — примерно одна треть, говорил в апреле глава «Сбера» Герман Греф.

Торговый баланс

Из данных ЦБ следует, что в июне продолжилось сокращение товарного экспорта на фоне уже восстановившегося товарного импорта. По итогам месяца импорт составил $26,1 млрд (чуть ниже уровня мая), а экспорт составил $32,5 млрд (снижение к маю на 12%), в результате чего сальдо торгового баланса по товарам составило $6,4 млрд (против $10,4 млрд месяцем ранее).

Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами вызвано уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, а наиболее существенный вклад в снижение стоимостных объемов экспорта внесли энергетические товары, следует из пояснений ЦБ.

По итогам первого полугодия 2023 года профицит баланса торговли товарами сократился до $54 млрд, что в 3,3 раза меньше, чем аналогичный показатель первого полугодия 2022-го (почти $180 млрд), следует из данных ЦБ.

В июне 2023 года также расширился дефицит баланса услуг, сообщил ЦБ. Он составил $3,2 млрд после $3,1 млрд в мае и $2,2 млрд в апреле. «Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет восстановления импорта услуг, в том числе в результате оживления зарубежных поездок российских граждан в связи с началом туристического сезона», — поясняет регулятор.

Влияние на курс рубля

Динамика курса рубля главным образом определяется сальдо внешней торговли, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года [$30,2 млрд], то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», — отмечала она.

Российская валюта начала резко ослабевать в конце июня, а на торгах 6 июля обновила очередной годовой минимум: курс доллара на Московской бирже достигал 93 руб., а курс евро — 102 руб.

По данным ЦБ, в июне экспортеры снизили объемы продаж валютной выручки на российском валютном рынке до $7 млрд (с $9,1 млрд в мае). Если считать только экспортную выручку в иностранной валюте (ее доля в рублях растет), в мае экспортеры продавали 90% этой выручки.

Из-за особенностей учета выплаты дивидендов в платежном балансе его отрицательная величина по итогам июня носит оптический, технический характер и слабо влияет на курс рубля, считает Исаков. «Но даже в момент выплат такие потоки вряд ли окажут значительное влияние на курс, поскольку они будут осуществляться в основном в рублях на технические счета типа «С», то есть не потребуют, как в прежние времена, настоящих покупок валюты», — напоминает он.

Действительно, значимая часть дивидендных выплат предназначена нерезидентам, поэтому оседает на счетах «С», не предполагая фактических оттоков на валютном рынке, указывает в своем обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Более того, локальные инвесторы, в свою очередь, не получают выплаты по замороженным в системах Euroclear/Clearstream активам, поэтому это во многом «бумажные» доходы к получению. Эксперт согласился с ЦБ в том, что влияние на рубль в июне оказывали в основном торговый баланс и сальдо услуг.

«Основная причина дефицита текущего счета в июне и снижения его профицита во втором квартале — сокращение торгового баланса товаров/услуг <...>. Это действительно влияло на предложение валюты на рынке и, как следствие, давило на рубль», — указывает он.

Динамика экспорта и импорта остается стабильной помесячно, и резких сдвигов там не наблюдается. В целом низкий текущий счет в июне слабо объясняет слабость или крепость рубля, возражает Коныгин. «Важно смотреть за другими статьями, куда были потрачены валютные средства. Более важны направления использования валюты, а не уменьшение сальдо», — предупреждает эксперт.