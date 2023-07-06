Греф и Костин оценили перспективы рубля

Девальвация рубля может остановиться, считают главы "Сбера" и ВТБ. В четверг, 6 июля, курс доллара превысил 93 руб, курс евро - 101 руб.

Главы крупнейших российских банков, Сбербанка и ВТБ, прокомментировали падение курса рубля. В ходе торгов на Мосбирже 6 июля курс доллара достигал 93,7 руб., курс евро — 101,9 руб.

«У нас курс рыночный [...] Курс — это поплавок. Слава богу, что этот поплавок существует — мы видим, какая проблема с экономикой у стран, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация. Я не уверен, что сейчас курс находится на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. Ничего необычного не происходит», — сказал глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса.

Он напомнил, что прогноз Сбербанка по курсу рубля на конец 2023 года составлял 75-78 руб. за доллар и его пока не пересматривали. «Отклонение от равномерного курса мы всегда предполагаем, при плавающем курсе это абсолютно нормально», — подчеркнул он.

«Думаю, что это процесс как бы девальвации сейчас будет приостановлен и будет некая обратная тенденция. Тем более, что ЦБ собрался повышать ставку, это тоже влияет на курс», — сказал РБК глава ВТБ Андрей Костин. ЦБ ранее неоднократно давал сигнал об ужесточении политики на ближайших заседаниях

Ранее на этом же форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не строить теории заговоров из-за ослабления курса рубля. Она объяснила его падение динамикой внешней торговли: «Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз». По словам Набиуллиной, плавающий курс может быть волатильным «в условиях шоков», однако «важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ». Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, добавила Набиуллина.

Доллар на торгах 6 июля достигал 93,9 руб., евро — 102 руб. Позднее курс откатился к отметкам примерно в 92,5 и 100,5 руб. В целом снижение курса рубля идет с декабря 2022 года, после того как страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть, а по итогам девяти последних торговых сессий доллар и евро выросли более чем на 7 руб.