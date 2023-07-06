Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что допускает повышение ключевой ставки. Об этом она сообщила на Финансовом конгрессе в Москве.

«Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл, зависит от ситуации, которую мы будем анализировать», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что проинфляционные риски с прошлого заседания ЦБ 9 июня выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля. Утром 6 июля курс евро вырос на 2,54 руб., или 2,57%, до 101,54 руб., свидетельствовали данные Московской биржи. Евро поднялся выше отметки 101 руб. впервые более чем за год. В предыдущий раз так дорого европейская валюта стоила 29 марта 2022 года.

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня сохранил ключевую ставку 7,5% годовых. На этом уровне ставка остается уже шестое заседание подряд — с сентября 2022 года.

В конце июня зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что на следующем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку. «Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — объяснил Заботкин. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля.

