Группа «Тинькофф» объявила о планах объединиться с Росбанком

Группа TКС, которой принадлежит Тинькофф Банк, намерена приобрести Росбанк. Обе кредитные организации после ввода жестких санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский (его заявление приводится в сообщении компании). Совет «планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг».

«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу «ТКС Холдинг», что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке», — сказал Малиновский.

«После объединения группа станет топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость «Тинькофф», — добавил он.

Оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным banki.ru, Росбанк занимает 11-е место в системе по активам (2,14 трлн руб. на 1 февраля) и 14-е место по капиталу (233,9 млрд руб.). «Тинькофф» находится на 12-й строчке по активам (2,13 трлн руб.) и на 13-й по капиталу (242,8 млрд руб.).

Основным источником финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует сделать допэмиссию своих акций. Ее объем «будет включать количество акций, необходимых для приобретения ПАО «Росбанк», а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами». Оценка Росбанка будет формироваться «исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки». Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

«Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке», — сообщили в «Тинькофф».

Как оба банка перешли к структурам Владимира Потанина

До весны 2022 года ключевым акционером «Тинькофф» был основатель банка Олег Тиньков (в феврале 2024 года Минюст признал его иноагентом) и его семья. После начала российской военной операции на Украине, западных санкций против крупнейших компаний и банков Тиньков продал свой пакет (35%) в TCS Group, контролировавшей банк, «Интерросу» Владимира Потанина. Цена сделки не раскрывалась, но Тиньков заявлял, что его «заставили» продать актив «за копейки» — не более 3% реальной стоимости его доли. Потанин утверждал, что с основателем банка о цене они «не разговаривали вообще». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — говорил бизнесмен.

Тинькофф Банк начинал работу как розничный монолайнер, предлагая клиентам в первую очередь кредитные карты. Позднее в его линейке появились залоговые кредиты, ипотека, брокер, а также нефинансовые сервисы, объединенные в экосистему. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2023 года нефинансовый бизнес приносил «Тинькофф» 52% совокупного дохода и 49% доналоговой прибыли.

Росбанк в конце 1990-х годов тоже принадлежал структурам «Интерроса» Потанина, но с 2006 года в его капитал вошла французская банковская группа Societe Generale. Она контролировала Росбанк до весны 2022 года, но продала актив обратно структурам Потанина после начала конфликта на Украине. В сентябре 2022 года контролирующим акционером банка стал благотворительный фонд Потанина. Председателем правления банка в 2022 году была назначена Наталья Воеводина, ранее работавшая членом правления, но в конце января 2024 года она покинула пост. Росбанк функционирует как универсальная кредитная организация, в розничном бизнесе он фокусируется на залоговых ссудах — автокредитах и ипотеке.

Тинькофф Банк не выплачивает дивиденды с 2021 года. Сначала кредитная организация приостановила выплаты, чтобы аккумулировать капитал на развитие, а после санкций 2022 года потеряла техническую возможность перечислять средства иностранным держателям бумаг (акции TCS Group торговались на Лондонской бирже). В марте 2022 года торги были приостановлены. С ноября 2023 года группа вела подготовку к редомициляции — смены регистрации юридического лица с Кипра на Россию. В конце февраля стало известно, что «Компания «ТКС Холдинг», новая головная компания группы «Тинькофф», зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.

Оба банка находятся под западными санкциями: Росбанк попал под блокирующие ограничения США в декабре 2022 года, а «Тинькофф» — в июле 2023 года. В кризис они оставались прибыльными, хотя и показали существенное сокращение финансового результата. Согласно отчетности по МСФО, Росбанк за 2022 год заработал 4,9 млрд руб., а за прошлый год нарастил чистую прибыль до 28,8 млрд руб. Финансовый результат TCS Group, консолидирующей прибыль «Тинькофф», в 2022 году составил 20,8 млрд руб. по МСФО, упав год к году на 67%.