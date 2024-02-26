«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский

«Тинькофф» перевел регистрацию бизнеса с Кипра в регион с особыми экономическими условиями в Приморском крае. Редомициляцию ранее совершили компании группы «Интеррос» Владимира Потанина, основного акционера «Тинькофф»

Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

«Компания «ТКС Холдинг», головная компания группы «Тинькофф», зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

Она стала первой публичной структурой, совершившей редомициляцию на остров Русский, подчеркнул гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и пообещал обеспечить комфортные условия для продолжения эффективной работы.

САР — территории, на которых действует правовой режим специального административного района. В России он функционирует на острове Русский в Приморском крае, а также на остове Октябрьский в Калининградской области с августа 2018 года. Районы создают условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими корнями, из иностранных юрисдикций. Резидентам специального административного района полагаются налоговые и административные послабления, экономика России получает приток дополнительного капитала в результате вывода компаний из офшоров. Всего по соглашениям с КРДВ на острове Русский действуют 70 компаний — участников САР, общая сумма их активов — 5,5 трлн руб. Компании — участники программы обязаны инвестировать не менее 50 млн руб., а при получении статуса международной холдинговой компании (МХК) — выполнить дополнительные условия.

«Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», — сказал глава «Тинькофф» Станислав Близнюк.

За 2023 год Приморский край получил почти 30 млрд руб. дополнительных доходов, в частности благодаря САР.

Ранее в САР на острове Русский редомицилировались компании группы «Интеррос» Владимира Потанина. «Интеррос» — основной акционер TCS Group с долей 35%, компания выкупила ее у основателя группы Олега Тинькова (признан иноагентом) в апреле 2022 года.

Основатель «Тинькофф» говорил, что его заставили продать банк «за копейки» после критических постов о действиях России на Украине. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — пояснил Тиньков. «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал позже Потанин.