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Финансы ,  
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Акционеры «Тинькофф» утвердили «переезд» компании в Россию

«Тинькофф» сменит место регистрации с Кипра на Россию
Группа, зарегистрированная на Кипре, проведет процедуру редомициляции — смены места регистрации юрлица. «Переезд» в Россию откроет для TCS Group возможность безбарьерной выплаты дивидендов
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Акционеры TCS Group, материнской структуры Тинькофф Банка, на общем годовом собрании утвердили решение о редомициляции компании, следует из сообщения группы (есть у РБК). Прежнее место регистрации «Тинькофф» — Кипр — сменится на Россию.

Для этого компания подаст заявление в кипрский регистрационный орган, а также внесет необходимые изменения в устав и уставный капитал, чтобы продолжить существование как юридическое лицо в юрисдикции, отличной от Кипра.

РБК направил запрос в «Тинькофф».

Зачем «Тинькофф» переезжает с Кипра

После начала российской военной операции на Украине и ответных западных санкций принадлежность к недружественным России юрисдикциям стала проблемой для некоторых компаний. Они считаются недружественными нерезидентами, даже если бизнесом владеют россияне и работа ведется внутри страны. Такие юрлица, например, не могут перечислять дивиденды акционерам или производить выплаты от операционных компаний в пользу материнской.

Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров о «переезде» в Россию
Инвестиции
Фото:Артем Геодакян/ТАСС

TCS Group была зарегистрирована на Кипре в 2006 году, тогда же основатель «Тинькофф» Олег Тиньков купил небольшой российский Химмашбанк, чтобы на его базе создать банк без отделений. Весной 2022 года Тиньков вышел из капитала TCS Group, а в феврале 2023-го Тинькофф Банк попал под первые западные санкции — ограничения ввели страны Евросоюза. Позднее к ним присоединились Великобритания, США и Канада.

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О том, что TCS Group рассматривает сценарий редомициляции, стало известно в марте 2023 года. Подготовка к «переезду» началась в ноябре — акционеры компании существенно изменили устав, смягчив количественные требования для кворума в совете директоров. Они также избрали новый состав совета директоров, его председателем стал экс-глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Опрошенные РБК эксперты тогда допускали, что этот шаг может упростить процедуру редомициляции. Из-за санкций ее было сложно провести технически, поскольку иностранцы — члены совета директоров могли отказываться от принятия корпоративных решений. После смены устава новый совет директоров в принципе смог вынести вопрос о редомициляции на голосование на общем собрании акционеров.

В начале года TCS Group также объявила о намерении провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи (LSE) с 31 января 2024 года. Торги бумагами компании были приостановлены 3 марта 2022 года, и с тех пор она не получала каких-либо указаний о возобновлении операций от британских регуляторов и торговой площадки,

«Соответственно, компания требует приступить к делистингу, чтобы избежать постоянных затрат времени и ресурсов, необходимых для поддержания листинга на LSE», — поясняли в «Тинькофф».

Бумаги TCG Group также обращаются на Московской бирже, торги на этой площадке продолжатся.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Тинькофф Банк переезд Кипр место регистрации
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