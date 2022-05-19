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Потанин отказался считать «копейками» стоимость доли Тинькова в банке

Потанин исключил объединение Тинькофф Банка и Росбанка, поскольку «не видит синергии». Бизнесмен также заявил об отсутствии планов приобретать новые активы в банковской сфере
Тинькофф Банк TCS $36,46 -3,6% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основной владелец «Интерроса» Владимир Потанин не считает «копейками» сумму, за которую выкупил у семьи Олега Тинькова 35-процентную долю в Тинькофф Банке. Об этом он сказал в интервью «Интерфаксу».

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — сказал Потанин, комментируя оценку суммы Тиньковым.

Как пояснил владелец «Интерроса», компания имела небольшой пакет акций головной компании банка TCS Group и «не могла пройти мимо» возможности приобрести долю Тинькова.

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По словам Потанина, с основателем банка о цене они «не разговаривали вообще». «Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы», — сказал Потанин.

Бизнесмен заявил, что «Интеррос» также не планирует увеличивать долю в головной компании Тинькофф Банка и объединять его с Росбанком. «Мы не видим никакой синергии у этих банков и относимся к ним абсолютно по-разному. Для нас «Тинькофф» — это высокотехнологичная финтеховская компания, а Росбанк — это классический, разумно консервативный банк», — пояснил Потанин.

По его словам, вероятен вариант будущего привлечения менеджментом Тинькофф Банка партнеров для развития бизнеса и открытия новых рынков.

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Тиньков заявил, что его заставили продать банк
Бизнес
Олег Тиньков

Потанин также сообщил, что «Интеррос» интересуется активами в сфере hi-tech, но не в банковской сфере. «Мы дальнейших приобретений в банковской сфере не планируем», — сказал бизнесмен.

Тиньков в интервью The New York Times рассказал, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после публикации поста с критикой военной операции на Украине. Основатель банка утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.

«Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group, принадлежащих семье Олега Тинькова, в конце апреля. «Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил тогда основатель банка. До этого РБК писал, что Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст доли. Один из собеседников отметил, что основатель банка хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».

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