Первая женщина-глава системно значимого банка покинет свой пост

В Росбанке заявили, что Наталья Воеводина выполнила задачу вывести банк на новую траекторию развития после смены акционера, а ее сменщик, Николай Сидоров, обеспечит гармоничный переход на новый этап

Наталья Воеводина (Фото: пресс-служба ПАО «Росбанк»)

Росбанк второй раз за последние полтора года сменит председателя правления — после получения одобрения от ЦБ этот пост займет Николай Сидоров, ныне входящий в совет директоров Росбанка, сообщили РБК в банке. В новой должности Сидоров сменит Наталью Воеводину, возглавившую правление Росбанка осенью 2022 года.

После своего назначения Воеводина стала первой женщиной, возглавившей правление одного из системного значимых российских банков. К их числу ЦБ, наряду с Росбанком, относит Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и другие.

«Перед Натальей стояла задача обеспечить стабильность бизнеса и вывести банк на новую траекторию развития после смены акционерного капитала и новых внешних вызовов. Наталья успешно справилась с поставленной задачей. Совет директоров выразил благодарность Наталье за проделанную работу и вклад в развитие банка», — говорится в сообщении пресс-службы Росбанка.

Решение о назначении Сидорова в Росбанке объяснили тем, что «перед банковским сектором страны формируются новые конкурентные вызовы» и ответить на них должен «известный на рынке финансист и топ-менеджер, проработавший более 20 лет в банковской и страховой отраслях».

«Многолетний опыт работы Николая Сидорова на российском рынке, активное вовлечение в работу Росбанка в качестве члена совета директоров обеспечат гармоничный переход на новый этап развития банка», — говорится в сообщении банка.

Как сообщил РБК источник в Росбанке, Воеводина покидает банк, в котором проработала более пяти лет. В 2018 году она заняла пост директора по операционной деятельности, в 2019-м года в состав правления, курировала IT- и операционную деятельность, в июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления, а в октябре того же года было объявлено о ее назначении главой правления.

В интервью РБК Воеводина в декабре 2022 года называла свое назначение доказательством того, что в Росбанке даже после смены акционера («Интеррос» Владимира Потанина выкупил банк у французской группы Societe Generale) работает «программа преемственности», а саму себя подходящей для должности кандидатурой.

«Росбанк я хорошо знаю, потому что я в нем работала четыре года. Я знаю, как он дышит, какая у него динамика, какие особенности технические, человеческие. Какая культура принятия решений. Поэтому, я думаю, я подхожу на эту роль. Если посмотреть на личные планы, то у меня тоже обстоятельства сложились удачно. Я на пике профессиональной формы, у меня подрощенные дети, есть любимая работа, она меня вдохновляет. И есть время, когда я могу этой работе его посвятить. В общем и целом все сложилось», — сказала тогда Воеводина, пошутив, что Терешковой себя как единственная женщина на посту главы правления системно значимого банка не ощущает.