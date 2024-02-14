Объем наличной валюты у россиян сократился впервые за шесть лет

На начало 2024 года объем валютной наличности на руках у населения достиг $97,2 млрд, следует из данных ЦБ. За январь—декабрь такие сбережения сократились незначительно, но спад наблюдается впервые с 2018 года

Фото: Michael Bihlmayer / imago-images.de / ТАСС

Объем иностранной наличной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2024 года составил 8,72 трлн руб., или $97,24 млрд, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. За январь—декабрь такие сбережения населения в рублевом выражении выросли, но в долларовом (на фоне ослабления национальной валюты) — сократились на 0,4%, или на $410 млн. Это произошло впервые за все время публикации таких данных, с 2018 года. Для сравнения: за кризисный 2022 год объем наличной валюты на руках у россиян подскочил на $12,05 млрд. Самый слабый прирост валютной наличности у домохозяйств произошел в 2021 году: тогда показатель увеличился на такую же сумму, как в 2023 году снизился, — на $410 млн.

Как россияне копили и тратили наличную валюту в 2023 году

Валютная наличность на руках у населения начала планомерно сокращаться с апреля 2023 года. Объем таких сбережений за апрель—сентябрь упал почти на $2,5 млрд. На тот же период пришлось существенное ослабление курса национальной валюты: в августе доллар пробил отметку 100 руб., а евро — 110 руб.

ЦБ сообщал, что на пике девальвации рубля население действовало контрциклически и в основном продавало иностранную валюту через банки и на бирже (.pdf). Тенденция изменилась в конце года: в ноябре объем валютной наличности у домохозяйств вырос на $1,47 млрд, а в декабре — еще на $550 млн, следует из статистики регулятора. Тогда же наблюдалось укрепление рубля к доллару и евро — на курс стал влиять рост объема экспортной выручки за счет увеличения цен на нефть, а также президентский указ, обязывающий крупных экспортеров продавать значительную часть валютной выручки. На этом фоне покупки валюты населением в банках и на бирже были рекордными, отмечал Банк России.

Сокращение сбережений в виде валютной наличности по итогам года — это иллюстрация того, что такие активы стали менее доступны населению, считает экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец: «Да, ограничения чуть смягчили, банки перезапустили валютообменные операции, но в целом эти операции не так просты и предсказуемы сейчас. В системе новая валютная наличность фактически не появляется».

По ее словам, пока нельзя считать, что в 2024 году тенденция на сжатие сохранится. «Доля валютной наличности в общих наличных [сбережениях] на конец 2023 года была около 35%. Это ниже пиков 2023 года (36%) или исторических максимумов 2022 года (38%), но все еще выше долгосрочной средней (33%). Так что в целом говорить о резком развороте пока не приходится».

Что происходило с другими валютными сбережениями россиян

На 1 января объем средств на валютных депозитах граждан в российских банках составил 3,77 трлн руб., или $42,1 млрд в долларовом выражении. За январь—декабрь остатки сократились на 23,6% ($13 млрд). Это существенно меньше оттока за 2022 год: тогда сбережения на валютных вкладах россиян уменьшились в 1,7 раза — с $91,4 млрд до $55,1 млрд руб. Весной 2022 года ЦБ ограничил для граждан возможность забирать со счетов и депозитов наличную иностранную валюту, а банки начали вводить комиссии для валютных счетов. В 2023 году некоторые участники рынка продолжили ужесточать условия по операциям с долларами и евро — например, начали взимать плату на пополнение валютных счетов через банкоматы или вовсе прекращали прием валютной наличности.

Похожая динамика наблюдалась и на брокерских счетах: за прошлый год объем валюты на них сократился почти на 42,1%, до $2,2 млрд. В 2022 году такие остатки сжались в 2,3 раза — с $8,9 млрд до $3,8 млрд.