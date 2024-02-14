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Финансы ,  
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Объем наличной валюты у россиян сократился впервые за шесть лет

Данные ЦБ: россияне впервые за 6 лет стали меньше сберегать в наличной валюте
На начало 2024 года объем валютной наличности на руках у населения достиг $97,2 млрд, следует из данных ЦБ. За январь—декабрь такие сбережения сократились незначительно, но спад наблюдается впервые с 2018 года
Фото: Michael Bihlmayer / imago-images.de / ТАСС
Фото: Michael Bihlmayer / imago-images.de / ТАСС

Объем иностранной наличной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2024 года составил 8,72 трлн руб., или $97,24 млрд, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. За январь—декабрь такие сбережения населения в рублевом выражении выросли, но в долларовом (на фоне ослабления национальной валюты) — сократились на 0,4%, или на $410 млн. Это произошло впервые за все время публикации таких данных, с 2018 года. Для сравнения: за кризисный 2022 год объем наличной валюты на руках у россиян подскочил на $12,05 млрд. Самый слабый прирост валютной наличности у домохозяйств произошел в 2021 году: тогда показатель увеличился на такую же сумму, как в 2023 году снизился, — на $410 млн.

Как россияне копили и тратили наличную валюту в 2023 году

Валютная наличность на руках у населения начала планомерно сокращаться с апреля 2023 года. Объем таких сбережений за апрель—сентябрь упал почти на $2,5 млрд. На тот же период пришлось существенное ослабление курса национальной валюты: в августе доллар пробил отметку 100 руб., а евро — 110 руб.

ЦБ сообщал, что на пике девальвации рубля население действовало контрциклически и в основном продавало иностранную валюту через банки и на бирже (.pdf). Тенденция изменилась в конце года: в ноябре объем валютной наличности у домохозяйств вырос на $1,47 млрд, а в декабре — еще на $550 млн, следует из статистики регулятора. Тогда же наблюдалось укрепление рубля к доллару и евро — на курс стал влиять рост объема экспортной выручки за счет увеличения цен на нефть, а также президентский указ, обязывающий крупных экспортеров продавать значительную часть валютной выручки. На этом фоне покупки валюты населением в банках и на бирже были рекордными, отмечал Банк России.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Сокращение сбережений в виде валютной наличности по итогам года — это иллюстрация того, что такие активы стали менее доступны населению, считает экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец: «Да, ограничения чуть смягчили, банки перезапустили валютообменные операции, но в целом эти операции не так просты и предсказуемы сейчас. В системе новая валютная наличность фактически не появляется».

По ее словам, пока нельзя считать, что в 2024 году тенденция на сжатие сохранится. «Доля валютной наличности в общих наличных [сбережениях] на конец 2023 года была около 35%. Это ниже пиков 2023 года (36%) или исторических максимумов 2022 года (38%), но все еще выше долгосрочной средней (33%). Так что в целом говорить о резком развороте пока не приходится».

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Что происходило с другими валютными сбережениями россиян

  • На 1 января объем средств на валютных депозитах граждан в российских банках составил 3,77 трлн руб., или $42,1 млрд в долларовом выражении. За январь—декабрь остатки сократились на 23,6% ($13 млрд). Это существенно меньше оттока за 2022 год: тогда сбережения на валютных вкладах россиян уменьшились в 1,7 раза — с $91,4 млрд до $55,1 млрд руб. Весной 2022 года ЦБ ограничил для граждан возможность забирать со счетов и депозитов наличную иностранную валюту, а банки начали вводить комиссии для валютных счетов. В 2023 году некоторые участники рынка продолжили ужесточать условия по операциям с долларами и евро — например, начали взимать плату на пополнение валютных счетов через банкоматы или вовсе прекращали прием валютной наличности.
  • Похожая динамика наблюдалась и на брокерских счетах: за прошлый год объем валюты на них сократился почти на 42,1%, до $2,2 млрд. В 2022 году такие остатки сжались в 2,3 раза — с $8,9 млрд до $3,8 млрд.

Россияне сократили отток средств в иностранные банки до минимума за год
Финансы
Фото:David Ramos / Getty Images

  • Статистика ЦБ показывает, что на начало 2024 года россияне держали на счетах и депозитах в банках за рубежом 6,73 трлн руб., или $75,1 млрд. Это на 20,4% (или $12,7 млрд) больше, чем год назад. Но такой прирост проигрывает уровням 2022 года, когда подобные валютные активы россиян подскочили более чем вдвое и достигли $62,4 млрд. Как объяснял ЦБ, фигурирующая в статистике сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян, регулятор фиксирует уход денег в иностранные банки, но не отслеживает, куда они потом направляются (покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы людей, уехавших за рубеж).

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