Bloomberg узнал о планах бессрочно продлить продажу валютной выручки
Российские власти рассматривают возможность бессрочного продления требования для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки, несмотря на отсутствие поддержки Центробанка, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ходом обсуждений.
По словам чиновников и топ-менеджеров компаний, правительство считает, что эта мера необходима, чтобы помочь остановить инфляцию и укрепить национальную валюту.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минфина России.
С октября прошлого года экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб. Мера коснулась 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Названия компаний не раскрывались.
Изначально мера была рассчитана на полгода — до 30 апреля, однако 23 января в правительстве выступили за ее продление, отметив ее эффективность: к этому моменту доллар торговался менее чем по 90 руб.
Центробанк не увидел «весомых оснований» для продления требования. «Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — пояснили в ЦБ.
В то же время Минфин поддержал продление меры. «При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении», — уточнили в ведомстве.
В Кремле сочли решение о продлении требования о продаже валютной выручки прерогативой правительства. Президент Владимир Путин до этого говорил, что эта мера является временной. В декабре 2023 года глава государства отмечал, что она уже сыграла свою роль, повлияв на курс рубля.
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