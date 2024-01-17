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Финансы ,  
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Россияне приобрели в декабре рекордный за год объем валюты

ЦБ: россияне в декабре купили валюты на рекордные 179 млрд руб.
Спрос на валюту со стороны населения в декабре 2023 года превысил показатели всех месяцев прошлого года и объемы покупок декабря 2022 года, следует из обзора ЦБ. Почти весь объем покупок пришелся на «токсичные» доллары и евро
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В декабре 2023 года нетто-покупки (покупки минус продажи) валюты населением составили 179 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это рекордный месячный объем покупок в 2023 году, констатировали в ЦБ, и больше, чем в декабре 2022 года, когда граждане купили валюты на 154,3 млрд руб.

Показатели декабря 2023 года близки к объему покупок, которые население совершало в июне 2022 года — тогда оно приобрело валюты на 176,1 млрд руб. При этом на пике — в июле 2022 года — покупки валюты гражданами достигали 237,1 млрд руб.

Из 179 млрд руб. чистых покупок в декабре 2023 года 90,2 млрд руб. было приобретено на биржевом рынке, еще 88,8 млрд руб. — через крупнейшие банки. «Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро», — уточнили в ЦБ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Повышенный сезонный спрос на валюту в преддверии праздников со стороны населения стал одним из факторов ослабления рубля в декабре, следует из обзора Банка России. Кроме того, нестабильности курса «способствовали снижение цен на нефть, опасения усиления санкционного давления при одновременном сохранении устойчивого спроса на валюту со стороны импортеров», говорится в обзоре. «Также давление на валютный курс оказывали операции резидентов по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран. Кратковременное ослабление рубля было связано и с квартальной экспирацией фьючерсных контрактов», — перечисляется в обзоре ЦБ. Совокупно за месяц рубль ослабился к доллару на 1%.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

При этом экспортеры, напротив, нарастили продажи валюты, отмечает Банк России. «Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в декабре увеличился относительно предыдущего месяца на 6,6%, составив $14,8 млрд (в ноябре — $13,9 млрд)», — приводит данные регулятор.

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Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые реализуют выручку экспортеров. За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Мосбирже на сумму 588,2 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с ноябрем. Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, были основными нетто-покупателями валюты на бирже: в декабре они купили валюты 465,7 млрд руб. (в ноябре — 459,6 млрд руб.).

Объем покупок валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран в декабре сократился, указано в обзоре. По данным ЦБ, эта категория участников рынка купила валюты на 217,2 млрд руб., что почти на 19% меньше, чем было в ноябре 2023 года.

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