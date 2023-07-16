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Банк «Интеза» введет комиссию за пополнение счета наличными в валюте

Банк «Интеза» введет комиссию за пополнение счета наличными в валюте
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Банк «Интеза» с 1 августа вводит комиссию за внесение на счет наличных долларов США и евро. Об этом говорится в материалах на сайте банка.

Банк планирует взимать комиссию в 5% при пополнении счета до 100 тыс. долларов или евро. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит уже 10%. Комиссия не будет взиматься, если клиент вносит валюту на счет для погашения кредита.

Ранее аналогичную комиссию ввел банк «Тинькофф». Она начала действовать с 5 июня. Однако, в отличие от «Интеза», комиссия «Тинькофф» составляет 1% и затрагивает держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро. При этом дебетовая карта с данным тарифом открывается по умолчанию.

При этом «Райффайзенбанк» вообще отказался от приема в своих банкоматах наличных в евро и долларах. Банк объяснил это решение тем, что число таких операций значительно снизилось.

Теги
Тинькофф Банк Райффайзенбанк Банк Интеза комиссия Валюта
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