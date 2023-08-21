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Ситибанк заявил о прекращении приема долларов и евро в кассах

Ситибанк объявил о приостановке с 22 августа приема долларов и евро в кассах
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Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, с 22 августа прекратит прием и покупку долларов и евро в кассах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

«Обращаем ваше внимание на то, что с 22 августа 2023 года вносится следующее изменение в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: с 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — сообщили в банке.

В то же время на сайте кредитной организации рекламируется специальный курс продажи долларов и евро в отделениях банка.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Тогда группа хотела прекратить работать с клиентами — физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup решила приостановить работу и с бизнесом-клиентами.

В августе 2022 года Citigroup приняла решение прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

В октябре 2022 года группа сообщала, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же банк подтвердил РБК, что продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов. «Эти сделки являются частью плана Citi о сокращении своих операций и присутствия в России. Сделки не предусматривают перевод сотрудников или передачу отделений Ситибанка», — сообщила тогда Citigroup.

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В начале августа 2023 года в Ситибанке заявили, что будут брать с клиентов комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счет через кассы.

Банк также планировал запретить пополнять счета с помощью переводов через отделения «Почты России» и использовать систему CitiPhone для проведения всех видов денежных переводов в рублях и иностранной валюте через интерактивное голосовое меню.

Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), с 1 августа 2023 года ввел два новых ограничения на прием от клиентов-физлиц наличной иностранной валюты и рублей.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка», — пояснили тогда в банке. Ограничения на прием рублевой наличности в отделениях в Райффайзенбанке объяснили желанием «оптимизировать нагрузку на кассы».

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